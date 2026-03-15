Joan Laporta e fiton edhe një mandat si president i Barcelonës
Sipas rezultateve të hershme nga sondazhi i TV3 dhe Catalunya Radio mes votuesve, Joan Laporta pritet të mbajë postin e presidentit të Barcelonës, duke siguruar rreth 66.6 për qind të votave në zgjedhjet presidenciale të klubit. Kundërshtari i tij, Victor Font, raportohet se ka marrë 30.9 për qind.
Zgjedhjet, të konsideruara ndër më të rëndësishmet në historinë e fundit të klubit, panë mijëra anëtarë të klubit (socios) të mblidheshin në “Spotify Camp Nou” dhe në qendra të tjera votimi në Girona, Tarragona, Lleida dhe Andorra për të hedhur votën e tyre për mandatin e ardhshëm pesëvjeçar.
Pjesëmarrja ishte e lartë dhe atmosfera rreth stadiumit gjatë gjithë ditës ishte shumë entuziaste, duke reflektuar angazhimin e madh të anëtarëve të Barcelonës.
Laporta, i cili më parë ka shërbyer si president i klubit dhe ka udhëhequr Barcelonën në disa vendime të rëndësishme sportive dhe strukturore, duket se është drejt një mandati tjetër në krye të klubit. Parashikimet e para tregojnë mbështetje të gjerë për vizionin e tij për të ardhmen e klubit, pas javësh fushate dhe paraqitjesh publike nga të dy kandidatët.
Numërimi i votave vazhdon ende dhe rezultatet zyrtare do të konfirmohen pasi të përfundojë plotësisht procesi. Megjithatë, shifrat aktuale nga sondazhi i TV3 dhe Catalunya Radio tregojnë për një fitore të qartë të Laportës, me Font që mbetet pas./Telegrafi/