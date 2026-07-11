Jennifer Lawrence zbulon nuancën e fortë që po dominon këtë verë
Kur vishet me kontraste të menduara mirë, edhe kombinimi më i guximshëm duket elegant, modern dhe shumë më i lehtë për t’u kopjuar
Në fillim të kësaj jave, aktorja i dha gjallëri kombinimit të saj sportiv në të zezë dhe gri, duke veshur një xhaketë Roucha Janssen në të kuqe domateje. Por Lawrence, e cila e pëlqen shumë trukun stilistik të një “prekjeje të kuqe” në veshje, nuk u ndal me kaq: xhaketën sportive e kombinoi me një çantë portokalli mandarine, me efekt lëkure krokodili.
Zgjedhja e guximshme ka mbështetje edhe në teorinë e ngjyrave: e kuqja dhe portokallia janë ngjyra analoge në rrethin kromatik, ndërsa nëntonet e tyre të ngrohta i japin pamjes së Lawrence një rrjedhë harmonike.
Një ditë më pas, Lawrence ofroi një version më të butë të kësaj skeme ngjyrash që tërheq vëmendjen. Me një bluzë të bardhë me grafikë dhe pantallona të shkurtra të bardha si bazë, J.Law shtoi çantën e saj portokalli me formë katrore dhe një palë sandale delikate të kuqe qershie, me rripa në formë T, nga Simon Miller.
Duket se Lawrence po merr frymëzim nga pasarelat e vitit 2026. Gjatë sezonit pranveror, Dries Van Noten eksperimentoi me vija në ngjyra analoge, Miu Miu zgjodhi blloqe ngjyrash me frymë preppy, ndërsa Isabel Marant luajti me motive akuareli. Megjithatë, ndoshta adhuruesi më i madh i kësaj palete të ngopur është Anthony Vaccarello, i cili e përfshiu atë në koleksionet e tij për burra dhe gra, të frymëzuara nga vitet ’80.
Por për ata që nuk janë ende gati për dyshen e guximshme të së kuqes me portokallinë, Lawrence ka edhe një sugjerim tjetër. Sot, ajo iu kthye sërish teorisë së ngjyrave, duke zgjedhur kundërpeshën plotësuese të portokallisë: blunë. Për një shëtitje me biçikletë në New York, Lawrence veshi pantallona sportive Adidas në ngjyrë blu të errët, me vija portokalli – dhe, natyrisht, çantën e saj të re të preferuar.
Për ta kompletuar pamjen, ajo shtoi edhe një prekje glamuri të Hollivudit të vjetër, duke lidhur mbi kapelën sportive një shall mëndafshi me nuanca portokalli dhe blu.
Qoftë kur e kombinon me një ngjyrë tjetër të guximshme analoge, qoftë kur zgjedh një nuancë më të qetë plotësuese, Jennifer Lawrence duket se këtë verë i ka thënë “po” portokallisë. /Telegrafi/