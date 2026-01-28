Japonia dhe SHBA-të synojnë prodhimin e 'diamanteve sintetike' brenda një plani investimi prej 550 miliardë dollarësh
Një plan për të ndërtuar një fabrikë “diamantesh sintetike” në Shtetet e Bashkuara është një perspektivë kryesore në paketën e investimeve prej 550 miliardë dollarësh të Japonisë.
Dhe ky hap vjen ndërsa aleatët shtyjnë përpara zgjerimin e prodhimit të një materiali jetik për prodhimin e çipave dhe me precizion të lartë, kanë thënë burime të Reuters, përcjell Telegrafi.
Kjo mund të jetë ndër grupet e para të projekteve, detajet e të cilave Reuters thotë se po i raporton për herë të parë, që do të zbulohen përpara një vizite në SHBA nga kryeministrja japoneze Sanae Takaichi, e planifikuar që në mars, thanë të dy burimet.
"Shtetet e Bashkuara duan të përshpejtojnë prodhimin vendas të diamanteve sintetike", ka thënë një nga burimet.
"Duke përfshirë kompanitë japoneze, Uashingtoni shpreson të ndërtojë një zinxhir furnizimi SHBA-Japoni që nuk mbështetet te Kina".
Lëvizjet e fundit të Kinës për të vendosur kontrolle të eksportit mbi disa “diamante artificiale” kanë nënvizuar rëndësinë strategjike të materialit, shumica e të cilit tani prodhohet në Kinë.
Projekti i diamanteve sintetike përfshin Element Six, pjesë e De Beers Group, kompania kryesore e diamanteve në botë, shtoi burimi.
Lajmi vjen ndërsa Japonia përshpejton përpjekjet për të finalizuar projektet në kuadër të iniciativës së rënë dakord si pjesë e marrëveshjes së Tokios me Uashingtonin për të ulur tarifat mbi eksportet japoneze.
Gjithashtu, në grupin e parë të projekteve, ka të ngjarë të përfshihet një projekt i gjenerimit të energjisë në shkallë të gjerë, që përfshin konglomeratin industrial japonez Hitachi Ltd, thanë burimet.
Ministria e tregtisë e Japonisë refuzoi të komentojë mbi projektet në diskutim, duke thënë se ishte në bisedime me Shtetet e Bashkuara për të hartuar shpejt linjat e projektit, por asgjë nuk ishte vendosur.
Diamantet artificiale kanë gjithashtu aplikime ushtarake me përdorim të dyfishtë, në prodhimin e municioneve dhe komponentëve të radarit. /Telegrafi/