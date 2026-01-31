Janiq me detaje tjera: SHBA-të po përgatisin dokument ku Serbia duhet të njohë Kosovën
SHBA-të, do të paraqesin një dokument për njohje të ndërsjellë mes Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Kështu ka thënë analisti Dushan Janiq në emisionin Balkan Talks në Euronews Albania.
Janiq ka konfirmuar se ekziston një draft i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku i kërkohet Serbisë njohja e Kosovës shtet.
“I qëndroj, por ka disa ndryshime, dhe di që termi ‘Non paper’ është i famshëm për Ballkanin dhe unë e përdor, dhe për Aleksandër Vuçiç apo për njerëz të tjerë. Po këtë herë fola për ekspert amerikan apo kongresmen që po përdorin baza për dialogun e ardhshëm. Sipas informacioneve që kam, kongresi amerikan pranoi ligjin për Ballkanin Perëndimor, edhe ai e thotë qartë se duhet të arrihet një marrëveshje për njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Burimet e mia janë ekspertë dhe politikanë,” – tha Janiq, përcjell Euronews Albania.
Një javë parë, eksperti i politikave të Ballkanit Perëndimor, Dushan Janiq, deklaron se në muajin mars ose prill të këtij viti, SHBA-të, do të paraqesin një dokument për njohje të ndërsjellë mes Kosovës dhe shtetit të Serbisë.
Sipas Janiq dokumenti në fjalë nuk do të jetë non-paper, dhe kjo i ka frikësuar serbët.
Ndryshe, Kosova dhe Serbia kanë rritur dakordimin për Marrëveshjen e Brukselit dhe Aneksin e Ohrit në vitin 2023, por deri më tani kjo marrëveshje nuk ka gjetur zbatim.
Gjatë mandatit të Qeverisë Kurti, Kosova dhe Serbia zhvilluan një sërë takimesh në nivel të liderëve, si dhe në atë të kryenegociatorëve, mirëpo palët nuk u pajtuan për zbatimin e marrëveshjes.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë vitit 2025 ka mbetur i bllokuar, pa ndonjë progres të dukshëm, si thonë njohësit e këtij procesi për shkak të zhvillimeve të brendshme politike në të dyja vendet dhe mungesës së një angazhimi më të fuqishëm nga Bashkimi Evropian. Mungesa e formimit të institucioneve në Kosovë dhe trazirat politike në Serbi, sipas tyre, kanë bërë që ky proces të ngecë. Ndërkohë i kërkohet Bashkimit Evropian që të adresojë disa parakushte ndaj Serbisë, si për përgjegjësit e saj për sulmin terrorist në Banjskë, e po ashtu lobimin intensiv kundër anëtarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare.
- YouTube youtu.be