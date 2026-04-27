Janevska për dhunën mes bashkëmoshatarëve: Nëse nuk ka ndihmë nga prindërit, nuk mund të ketë sukses
Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska është e njohur me rastin e dhunës midis bashkëmoshatarëve në shkollën në Gjorce Petrov. Siç deklaroi sot, shkolla tashmë ka ndërmarrë veprime, e ka raportuar në polici dhe shërbimet sociale, dhe ka marrë edhe vetë masa. Ajo u bën thirrje prindërve të jenë më të kujdesshëm dhe të kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre.
"Më vjen keq që po përballemi me raste të tilla. Ministria merr informacione për ngjarje të tilla dhe merr masa. Në bashkëpunim me kompanitë, me Byronë për Zhvillimin e Arsimit, ne vazhdimisht përgatisim udhëzime, manuale se si të veprohet në raste të tilla. Gjëja e duhur për t'u bërë është bërë edhe në këtë rast, shkolla e ka raportuar në polici dhe shërbimet sociale, dhe vetë merr masa. Ne të gjithë institucionet përgjegjëse mund të bëjmë gjithçka siç duhet, por nëse nuk kemi ndihmë nga prindërit, nuk mund të kemi sukses. Do të kemi një përqindje të caktuar suksesi, por edhe prindërit kanë një rol kyç. Tani kemi një iniciativë për një projekt mbi dhunën në familje sepse më shpesh këto agresione janë rezultat i asaj që ndodh në shtëpi", theksoi ministrja.
Lidhur me ligjin e ri për arsimin e lartë, Janevska tha se komuniteti akademik është tashmë në një gjendje fluksi. Efektet e para mund të priten pas tre deri në katër vjetësh, dhe kulmi më i madh do të jetë pas tetë vjetësh, kur, vlerëson ajo, do të kemi midis 1,000 universiteteve më të mira në listën e Shangait.
"Profesorët e zgjedhur tashmë me kohë të plotë nuk mbulohen nga kriteret, por për herë të parë kanë përgjegjësi të tjera. Nëse duan të kenë ndonjë lloj karriere, veçanërisht ata më të rinjtë, do të duhet të plotësojnë kriteret për mentorë, të raportojnë projekte, si vendas ashtu edhe ndërkombëtarë, dhe të aplikojnë për projektet më të mëdha të BE-së. Nuk është pikërisht ashtu siç po përpiqet ta paraqesë publiku - se janë të kursyer nga gjithçka. Një numër i madh i të rinjve e mirëpresin ligjin për arsimin e lartë, dhe arritja e fuqisë së tij të plotë do të duhet kohë, do t'i ndiejmë efektet pas tre deri në katër vjetësh, dhe kulmi më i madh do të jetë pas tetë vjetësh. Gjëja më e rëndësishme ishte të fillonte reforma që për shumë vite nuk ishte fare temë bisede. Jam e sigurt se pas tetë vitesh do të jemi ndër 1,000 universitetet më të mira në listën e Shangait. Shoh që komuniteti akademik është i gjallë, që do të thotë se kjo mund të ndodhë edhe më herët, dhe ne do të bëjmë gjithçka që kjo të ndodhë", nënvizoi Janevska.