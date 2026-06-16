Izabel Goulart në moshën 41-vjeçare duket si në kulmin e karrierës: Nuk është fotoshop, por disiplinë e hekurt
Me gjatësi 179 centimetra dhe peshë pothuajse të pandryshuar prej vitesh, modelja braziliane zbulon sekretin që qëndron pas linjës së saj
“Ditë ndeshjeje, në stilin brazilian. Përpara, Brazil”, ka shkruar së fundmi në Instagram braziliania e famshme, modelja Izabel Goulart, e cila për kombëtaren e vendit të saj në Kupën e Botës bëri tifo me kostum banje.
Brazili para dy ditësh luajti kundër Marokut në New Jersey, ndërsa ndeshja e parë e Grupit C në Kampionatin Botëror të Futbollit, që mbahet nga 11 qershori deri më 19 korrik, përfundoi me rezultat të barabartë, 1:1.
Kombëtarja braziliane ndeshjen e radhës në Botëror e luan në natën mes së premtes dhe së shtunës, më 20 qershor 2026, me fillim në orën 02:30 sipas kohës sonë, përkatësisht më 19 qershor në orën 20:30 sipas kohës lokale në SHBA. Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin e Filadelfias.
Është e sigurt se Izabel Goulart, një nga brazilianet më të njohura në skenën publike, do të vazhdojë të bëjë tifo për kombëtaren e vendit të saj edhe në ditët në vijim, ashtu si gjatë gjithë Kampionatit Botëror.
Për ndeshjen e parë të brazilianëve në këtë garë botërore, ylli i modës zgjodhi një “uniformë” të veçantë tifozësh: kostum banje në ngjyrat e flamurit brazilian. Bikini theksoi formën e saj të jashtëzakonshme fizike, e cila e karakterizon edhe jashtë rrjeteve sociale, ndaj është e qartë se linja trupore e Izabel Goulart është reale dhe jo rezultat i fotoshopit, transmeton Telegrafi.
Goulart, 41 vjeçe, vite më parë është cilësuar si një nga gratë më tërheqëse në botë, ndërsa vazhdon ta ruajë me sukses këtë formë. Për shumë kohë e kanë shmangur spekulimet se ka bërë ndërhyrje plastike apo korrigjime estetike, deri së fundmi, kur në Festivalin e Kanës pamja e fytyrës së saj ngjalli shumë komente.
U përfol se mund të ketë bërë “tërheqje të fytyrës”, por për një gjë nuk ka dyshim: ajo arrin prej vitesh ta mbajë peshën midis 53 dhe 56 kilogramëve, me një gjatësi prej 179 centimetrash.
Bukuroshja braziliane prej kohësh e intrigon publikun me linjën e saj fantastike, ndërsa pas kësaj qëndron një mënyrë e caktuar ushqimi.
Modelja e njohur i adhuron lëngjet e shëndetshme. Ajo përdor 15 receta të ndryshme dhe për përgatitjen e shejkëve, përveç frutave dhe perimeve, sidomos perimeve me gjethe, përdor edhe proteina shtesë dhe drithëra.
Shejkët proteinikë i konsumon pas stërvitjes, pasi dihet se janë një nga ushqimet më të mira pas aktivitetit fizik. Izabel shmang dietat rigoroze. Ajo përpiqet të ushqehet shëndetshëm, i pëlqen shumë të gatuajë dhe përgatit kryesisht pjata me pak përbërës, sepse dëshiron që ushqimi i saj të jetë sa më i thjeshtë, shkruan Rachael Attard.
Izabel stërvitet intensivisht dhe i pëlqen të kombinojë disa lloje aktivitetesh fizike, nga pilatesi, kikboksi, joga, vrapimi dhe ushtrimet për muskujt e barkut, deri te ushtrimet e rezistencës. Shpesh ajo kombinon kardion me ushtrime force. Vëmendje të madhe, siç shihet qartë, u kushton ushtrimeve për forcimin e muskujve të barkut, por edhe stërvitjes së gjithë trupit.
Ndër ushtrimet që ajo praktikon dallohen disa që nuk janë të vështira për t’u zbatuar. I pari është kërcimi me litar, që ndihmon në djegien e kalorive dhe yndyrës, ndërsa aktivizon një grup të madh muskujsh. I dyti është “glute bridge”, pra ngritja e legenit, ushtrim që forcon muskujt glutealë, por aktivizon edhe muskujt e barkut. I treti është pilatesi, të cilin Izabel e pëlqen shumë. Ky lloj ushtrimi ndihmon në forcimin e muskujve dhe në shtrirjen e tyre.
Kujtojmë se Izabel Goulart në vitin 2005 nënshkroi kontratë me shtëpinë e modës “Victoria’s Secret”, ndërsa para 11 vitesh nisi bashkëpunimin me brendin “Sports Illustrated”. Ajo është shumë e angazhuar edhe në luftën kundër diabetit, sëmundje nga e cila vuan vëllai i saj.
Izabel është e fejuar me portierin gjerman Kevin Trapp, me të cilin është në lidhje që nga fundi i vitit 2015. Portieri gjerman i komentoi fotografitë e reja të së fejuarës me fjalët: “Macja ime. Bravo”. /Telegrafi/