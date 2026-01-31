Ish-pjesëtari i UÇK-së i diagnostikuar me tumor në veshkë, ka nevojë për mbi 100 mijë euro për trajtim jashtë vendit
Liridon Rexha, ish-pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe zjarrfikës me shërbim shumëvjeçar po lufton me një gjendje të rëndë shëndetësore si pasojë e një tumori të avancuar në veshkë.
Sipas familjarëve, gjendja e tij është përkeqësuar ndjeshëm, duke e bërë të domosdoshëm trajtimin urgjent jashtë vendit. Ky trajtim është kompleks dhe kërkon ndërhyrje të specializuara mjekësore, të cilat tejkalojnë mundësitë financiare të familjes.
Edhe pse një pjesë e shpenzimeve pritet të mbulohet nga mbështetja e Qeverisë përmes Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, shuma e paraparë nuk është e mjaftueshme.
Sipas falimjes, kostoja e përgjithshme e trajtimit mjekësor pritet të tejkalojë mbi 100 mijë euro.
Liridon Rexha iu bashkua UÇK-së në moshën vetëm 16-vjeçare, ndërsa më pas vazhdoi shërbimin e tij ndaj shoqërisë si zjarrfikës, gjithmonë në ndihmë të qytetarëve dhe në mbrojtje të jetës e pronës së tyre.
Në këtë moment të vështirë, familja bën apel për solidaritet dhe mbështetje nga qytetarët, institucionet dhe dashamirët, me shpresën se kontributi i përbashkët mund t’i japë Liridon Rexhës mundësinë për trajtimin e nevojshëm dhe shpresë për shërim.
Të dhënat për donacione:Brenda Kosovës
Banka: Raiffeisen Bank Kosovo
Përfituesi: Liridon Rexha
Nr. i llogarisë: 1503050000509613
Nga Evropa / Jashtë Kosovës
IBAN: XK05 1503 0500 0050 9613
SWIFT/BIC: RBKOXKPR
Nr. kontaktues: 044 860 485