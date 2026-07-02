Ish-drejtori i CIA-s padit administratën Trump
Ish-drejtori i CIA-s, John Brennan, ka paditur administratën e presidentit Donald Trump, duke kërkuar një urdhër gjykate që u kërkon zyrtarëve të ruajnë të dhënat nga hetimet për atë që ai e quan një “krim fantazmë”.
Brennan tha në padi se të dhënat do të ishin të nevojshme që ai të ndërtonte një mbrojtje kundër “ndjekjes penale hakmarrëse” në rast të një padie të ardhshme nga administrata Trump, raportoi NBC News.
Një mbrojtje e tillë, thanë avokatët e tij, do të mbështetej nga më shumë se 100 deklarata me gojë ose me shkrim që presidenti Donald Trump ka bërë që nga viti 2017 duke kritikuar Brennanin, si dhe nga direktivat e presidentit drejtuar Departamentit të Drejtësisë për të filluar procedurat “pavarësisht nga justifikimi faktik ose ligjor”.
“Për t’i shqyrtuar plotësisht këto propozime, një gjyqtar shqyrtues do të duhej të shqyrtonte motivimet e zyrtarëve të Departamentit të Drejtësisë që ndërmorën këto veprime për të përcaktuar nëse ato shkelën të drejtat e Drejtorit Brennan dhe konkretisht nëse ato ishin të motivuara nga dëshira për ta ndjekur penalisht atë në mënyrë hakmarrëse si një akt hakmarrjeje“, shkruan avokatët e Brennan në padinë e ngritur në gjykatën federale në Uashington.
Padia përmend si të pandehur Trumpin dhe zyrtarë të tjerë të lartë të zbatimit të ligjit nga administrata e tij, përfshirë Prokurorin e Përgjithshëm në Detyrë Todd Blanche, Drejtorin e Byrosë Federale të Hetimeve (FBI) Kash Patel dhe prokurorë në Florida që mbikëqyrën hetimet ndaj Brennanit dhe ish-kundërshtarëve të tjerë të dyshuar të Trumpit.
Padia thotë se Brennan përballet me hetime të ndara në Florida, përfshirë një që shqyrton nëse ai ka bërë një deklaratë të rreme në Kongres në lidhje me një vlerësim të agjencisë së inteligjencës që dokumentonte ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, kur Trump mundi demokraten Hillary Clinton.
Hetimi i dytë synon të përcaktojë nëse ish-zyrtarë të zbatimit të ligjit dhe të inteligjencës kanë komplotuar për të minuar Trumpin, duke përfshirë aktivitetet gjatë hetimit për ndërhyrjen ruse. /Telegrafi/