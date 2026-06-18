"Irani nuk duhet të ketë kapacitete raketore kërcënuese", deklaron shefi i NATO-s
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s tha se aleatët janë “shumë të kënaqur me marrëveshjen për Iranin”.
“E përgëzojmë presidentin Trump për arritjen e kësaj, se Irani nuk mund të ketë në dorë një kapacitet”, deklaroi Mark Rutte.
“Ne duhet ta parandalojmë Iranin që të ketë kapacitete raketash balistike, të cilat përbëjnë një kërcënim për rajonin, Evropën dhe botën në përgjithësi”, shtoi ai.
Rutte tha se ky kërcënim tani është "degraduar rëndë" nga ajo që SHBA-të kanë bërë gjatë dy muajve të fundit.
"Është padyshim gjithashtu e rëndësishme që Ngushtica e Hormuzit të hapet dhe të rivendoset liria e lundrimit”, vazhdoi ai.
“Kemi dëgjuar shumë aleatë që thonë se duam të ndihmojmë atje”, shtoi shefi i NATO-s.
"E keni parë deklaratën e G7 që mbështet plotësisht atë që presidenti amerikan, presidenti Trump, po bën këtu. Mendoj se ka mbështetje të gjerë dhe ne jemi dakord”, përfundon deklarata e tij. /Telegrafi/