Irani kërkon ndihmën e Hezbollahut në rast të një lufte me SHBA-në?
Media saudite Al-Arabiya citoi burime pranë Hezbollahut të kenë thënë se grupi libanez i mbështetur nga Irani është marrë në mënyrë efektive nën kontroll nga oficerë të Trupave të Gardës Revolucionare Islamike të Teheranit, ndërsa tensionet midis Iranit dhe SHBA-së rriten.
Sipas burimeve, oficerët e IRGC-së, disa prej të cilëve mbërritën së fundmi në Liban nga Irani, janë ngarkuar me rindërtimin e aftësive ushtarake të Hezbollahut dhe kanë informuar personalisht luftëtarët e Hezbollahut në të gjithë Libanin, shkruan Times of Israel.
Ata shtojnë se oficerët e IRGC-së po takoheshin me anëtarë të njësisë raketore të Hezbollahut në një vend në Luginën Beqaa të Libanit që u bombardua nga Izraeli mbrëmë, mes një vale sulmesh ajrore që plagosën të paktën 50 persona dhe vranë 12 të tjerë, përfshirë një oficer të lartë të Hezbollahut, të cilët synonin ato që IDF i quajti qendra komande të Hamasit dhe Hezbollahut në Liban.
Një ofensivë më e gjerë ushtarake izraelite kundër Hezbollahut është vetëm çështje kohe, thonë burimet e lidhura me Hezbollahun.
Ndërkohë, media libaneze anti-Hezbollah, Nidaa al-Watan, citon "burime të shquara politike" në vend, të cilat thonë se Bejruti duhet të deklarojë neutralitetin e tij në rast të një lufte SHBA-Iran dhe të refuzojë të lejojë që Hezbollahu ta fusë Libanin në luftë me Izraelin.
Faqja e lajmeve Ynet raportoi këtë javë se Irani po i bënte presion Hezbollahut që të luftonte përkrah tij në rast të një lufte me Izraelin.
Kreu i Hezbollahut, Naim Qassem, muajin e kaluar tha se grupi nuk do të ishte neutral në rast të një lufte, por nuk e kërcënoi hapur Izraelin. /Telegrafi/