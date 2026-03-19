Irani ekzekuton tre burra të akuzuar për vrasjen e oficerëve gjatë protestave të janarit
Irani ka ekzekutuar tre burra, të akuzuar për vrasjen e oficerëve të policisë gjatë protestave në janar, me aktivistët që paralajmërojnë për rrezikun e një rritjeje të re të varjeve, ndërsa lufta vazhdon me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara.
Ato ishin varjet e para që Irani ka kryer në lidhje me demonstratat mbarëkombëtare të cilat u përballën me një shtypje brutale nga autoritetet.
Grupet e të drejtave të njeriut thanë se treshja, ku përfshihej edhe një adoleshent që kishte marrë pjesë në gara ndërkombëtare të mundjes, u ekzekutuan pa një gjyq të drejtë dhe kishin dhënë rrëfime nën tortura.
Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi dhe Saeed Davoudi u varën në qytetin Qom në jug të Teheranit, pasi u dënuan për krimin me dënim me vdekje.
Ata ishin shpallur fajtorë për përfshirje në vrasjen e dy oficerëve të policisë dhe për kryerjen e "veprimeve operative" në favor të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara.
"Jemi thellësisht të shqetësuar për rrezikun e ekzekutimeve masive të protestuesve dhe të burgosurve politikë në hijen e luftës", tha Organizata për të Drejtat e Njeriut në Iran (IHR).
“Këto ekzekutime kryhen për të përhapur frikë në shoqëri, pasi Republika Islamike e di se kërcënimi kryesor për mbijetesën e saj vjen nga populli iranian që kërkon ndryshime themelore”, shtoi ajo.
Ndryshe, varjet e tre burrave ishin ekzekutimet e para të njoftuara zyrtarisht në lidhje me protestat që shpërthyen në Iran në fund të dhjetorit kundër kostos në rritje të jetesës, përpara se të shndërroheshin në demonstrata kombëtare antiqeveritare që arritën kulmin më 8-9 janar.
Irani është vendi me ekzekutimet më të shumta në botë pas Kinës, sipas grupeve të të drejtave të njeriut.
Vitin e kaluar, sipas shifrave nga IHR, ai vari të paktën 1,500 persona. /Telegrafi/