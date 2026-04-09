iPhone i palosshëm po sjell revolucion
Apple po planifikon një revolucion në dizajnin e telefonit të parë të palosshëm, dhe për këtë do të përdorë teknologjinë e shtypjes 3D.
Raportimet e reja pretendojnë se iPhone Fold i ardhshëm do të ketë një hinge (bosht lidhës) të krijuar me teknologji 3D shtypjeje, me qëllim që të minimizohet sa më shumë naba (gropa apo vijë) në ekranin e tij të palosshëm.
Kjo është hera e parë që shohim detaje konkrete rreth përdorimit të shtypjes 3D për hinge‑in e iPhone Fold‑it, për të cilin më përpara ishte thënë se mund të përfshijë gjithashtu edhe “metal të lëngshëm” dhe qelq me dy shtresa.
Nuk do të ishte një e re e plotë, duke pasur parasysh se telefoni Oppo Find N6 tashmë e ka futur këtë qasje në gjeneratën e tij të dytë me hinge‑in Titanium Flexion.
Oppo arriti një naba që nuk ndjehet nën gisht (zero‑feel crease) duke matur me laser ndryshimet në thellësinë e hinge‑it në nivel mikroskopik dhe duke aplikuar një polimer 3D të lëngshëm për ta bërë hinge‑in më të hollë se tek modelet e mëparshme të telefonave të palosshëm.
Raportet e mëparshme gjithashtu sugjeronin se minimizimi i nabës së ekranit është një nga prioritetet kryesore për Apple gjatë zhvillimit të iPhone Fold.
Apple nuk është një i panjohur me pjesë të shtypura 3D - ajo përdor teknologji të tillë tashmë për korpusin e titanit të Apple Watch, si dhe për portin USB‑C të modelit iPhone Air. Procesi i shtypjes 3D njihet gjithashtu për efikasitet dhe konsum më të ulët materiali krahasuar me metodat tradicionale të prodhimit. /Telegrafi/