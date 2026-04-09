iPhone i palosshëm më afër se kurrë – ja kur pritet lansimi
Thashethemet rreth iPhone-it të parë të palosshëm po intensifikohen ndërsa pajisja ecën përpara në procesin e prodhimit të saj.
Ndërsa ende nuk jemi të sigurt nëse do të quhet iPhone Fold apo iPhone Ultra, data e lansimit duket më e qartë se më parë.
Apple mund të qëndrojë te afati i lansimit të iPhone Fold në shtator, sipas një raporti nga Mark Gurman i Bloomberg.
Pajisja do të njoftohet së bashku me iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max.
Ky pretendim vjen pas një raporti se Apple do të vononte lansimin e pajisjes së saj të parë të palosshme për shkak të problemeve gjatë fazës së testimit inxhinierik.
Megjithatë, vetë Gurman tha muajin e kaluar se iPhone Fold do të lansohet pas pajisjeve jo të palosshme për shkak të procesit kompleks të prodhimit.
Ndërkohë që Apple mund të arrijë ta njoftojë pajisjen në kohë, kompania po vepron me një plan që përfshin mundësinë për ta nxjerrë në shitje menjëherë pas modeleve iPhone 18 Pro.
Sidoqoftë, mund të ketë probleme me furnizimin në javët pas lansimit për shkak të ekranit dhe materialeve të reja, si dhe kompleksitetit të pajisjes së palosshme. /Telegrafi/