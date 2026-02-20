Inter Miami synon goditjen e radhës, yllin e madh të Man Utd
Afati kalimtar i verës pritet të ndizet me një lëvizje të bujshme nga Inter Miami, cili synon transferimin e mesfushorit brazilian Casemiro.
Mesfushori 33-vjeçar do të mbetet lojtar i lirë në fund të sezonit aktual, pasi i përfundon kontrata me Manchester United.
Sipas raportimeve të medias britanike The Sun, lojtari ka vizituar së fundmi Miamin për të vlerësuar mundësinë e transferimit në Major League Soccer.
Ardhja e ish-mesfushorit të Real Madridit paraqet sfida të konsiderueshme për shkak të rregullave strikte financiare të MLS-së.
Aktualisht, Inter Miami i ka të zëna tre vendet e “Designated Player” me Lionel Messin, Rodrigo de Paul dhe German Berterame.
Duke qenë se Casemiro përfiton një pagë shumë më të lartë se kufiri standard i ligës, klubi nga Florida do të duhet të kryejë manovra të ndërlikuara financiare për ta realizuar transferimin.
Kjo mund të nënkuptojë largimin e një prej yjeve aktualë, një skenar që drejtuesit nuk duket se po e konsiderojnë për momentin.
Megjithatë, interesi mes palëve është real dhe vizita e fundit e brazilianit në SHBA ka shtuar optimizmin tek tifozët.
Inter Miami nuk është i vetmi klub i interesuar për shërbimet e mesfushorit me 82 paraqitje me kombëtaren braziliane.
Casemiro ka oferta konkrete nga klubet e Arabisë Saudite, si dhe interesim nga disa ekipe evropiane.
Në Brazil, Sao Paulo ëndërron rikthimin e tij, ndërsa në Portugali, FC Porto mbetet në pritje për një mundësi për ta rikthyer ish-yllin e vet.
Pavarësisht konkurrencës, Inter Miami ofron një faktor të fortë joshës, mundësinë për të ndarë dhomat e zhveshjes me Lionel Messin dhe për të qenë pjesë e një projekti që synon dominimin në Amerikën e Veriut.
Me 24 paraqitje këtë sezon në Ligën Premier dhe një kontribut prej 5 golash e 2 asistimesh, Casemiro vazhdon të dëshmojë se mbetet një mesfushor i nivelit të lartë.
E ardhmja e tij do të varet nga kompromiset financiare që mund të arrihen dhe nga fleksibiliteti i Inter Miamit në menaxhimin e kuotave të pagave.
Nëse marrëveshja realizohet, transferimi i tij mund të shënojë fundin e një epoke në Evropë dhe nisjen e një kapitulli të ri spektakolar në MLS.
Tashmë mbetet të shihet nëse "muri" brazilian do të zbresë në 'Chase Stadium' për të udhëhequr mesfushën e skuadrës nga Florida drejt objektivave të mëdha ndërkombëtare.