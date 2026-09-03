Instagram zgjidh pjesën më të bezdisshme të krijimit të Reels
Krijimi i videove Reels shpesh zgjat më shumë sesa duhet. Pasi të keni regjistruar dhjetëra klipe, duhet t’i shikoni një nga një, të gjeni pjesët më të mira, të hiqni pauzat dhe t’i bashkoni në një video.
Instagram tani synon ta shkurtojë këtë proces në më pak se 10 sekonda. Funksioni i ri, i quajtur First Draft, merr automatikisht videot tuaja dhe krijon një version fillestar të Reels-it, të cilin më pas mund ta ndryshoni ose ta publikoni menjëherë.
First Draft u prezantua më 25 gusht dhe u dedikohet përdoruesve që kanë shumë materiale të regjistruara, por nuk duan të humbin kohë me montazhin manual.
Funksioni shkurton automatikisht klipet, heq pauzat e gjata dhe përzgjedh pjesët që mund të shërbejnë si bazë për videon përfundimtare. Ai mund të përdoret për montimin e disa klipeve, videot ku përdoruesi flet drejtpërdrejt para kamerës, si dhe formate të tilla si “një ditë nga jeta ime”.
Megjithatë, Instagram nuk përpiqet të krijojë një video përfundimtare pa ndërhyrjen e përdoruesit. First Draft krijon vetëm versionin fillestar, pas së cilës përdoruesi mund të ndryshojë pamjet, ritmin dhe detajet e tjera.
Një detaj tjetër interesant është se, megjithëse funksioni tingëllon si një mjet që do të prezantohej si teknologji e inteligjencës artificiale, Instagram thotë se First Draft nuk përdor inteligjencën artificiale. Në vend të modeleve gjeneruese, Instagram përdor mjetet e veta për përpunimin automatik të videove dhe detyra që më parë mund të kryheshin manualisht.
First Draft është pjesë e strategjisë më të gjerë të Metës për t’u mundësuar krijuesve të përmbajtjes që të regjistrojnë, montojnë dhe publikojnë videot pa dalë nga Instagrami.
Deri tani, ishte e zakonshme që përdoruesit të regjistronin një video me telefon, ta kalonin në CapCut ose në një tjetër aplikacion montazhi dhe më pas ta kthenin në Instagram. Me First Draft, kompania synon ta kryejë këtë proces drejtpërdrejt brenda aplikacionit.
Funksioni nuk synon montazhierët profesionistë që kanë nevojë për programe të avancuara, por përdoruesit që duan të krijojnë shpejt një Reel të rregullt nga disa video. Për momentin, First Draft është i disponueshëm në pajisjet iPhone. /Telegrafi/