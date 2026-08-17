Instagram ndryshon logon pas 10 vitesh, por përdoruesit reagojnë
Instagram ka prezantuar një ndryshim të ri në identitetin e tij vizual, dhjetë vjet pas ridizajnimit të madh që ndryshoi përgjithmonë pamjen e platformës.
Por, ndryshe nga sa mund të pritej, ndryshimi i fundit nuk është pritur me entuziazëm nga të gjithë përdoruesit, transmeton Telegrafi.
Ridizajnimi i vitit 2016 mbetet një prej ndryshimeve më të diskutueshme në historinë e Instagramit.
Në atë kohë, kompania zëvendësoi ikonën e vjetër të kamerës, e cila kishte një pamje më realiste dhe skeuomorfike, me një dizajn minimalist dhe të sheshtë.
Ndryshimi shënoi edhe një transformim më të gjerë të vetë platformës. Instagrami filloi të largohej gjithnjë e më shumë nga imazhi i një aplikacioni për filtra fotografikë retro dhe u shndërrua në një hapësirë të dominuar nga influencerët, videot e fitnesit, citatet motivuese dhe, gjithnjë e më shumë, reklamat.
Këtë herë, Instagram nuk ka ndryshuar ikonën kryesore, por wordmark-un, pra mënyrën grafike se si shkruhet emri “Instagram”.
Shefi i Instagramit, Adam Mosseri, e shpjegoi ndryshimin duke thënë se kishte ardhur koha për një “rifreskim”, pasi kanë kaluar dhjetë vjet nga ridizajnimi i fundit i madh.
Megjithatë, ky shpjegim nuk duket se i ka bindur të gjithë. Për shumë përdorues, një dekadë e kaluar nuk është domosdoshmërisht arsye e mjaftueshme për të ndryshuar një identitet vizual që tashmë është bërë jashtëzakonisht i njohur.
Dhe pikërisht këtu qëndron problemi kryesor i reagimeve të para: shumë përdorues thonë se wordmark-u i ri nuk duket si Instagram.
Ndryshimi është relativisht i vogël në pamje, por mjaftueshëm i dukshëm për të shkaktuar diskutime në rrjetet sociale.
Për një markë globale si Instagram, ku logoja dhe emri janë bërë pjesë e pandashme e identitetit të platformës, edhe ndryshimet më të vogla mund të shkaktojnë reagime të forta.
Instagram, ndërkohë, duket se po përpiqet ta lidhë ridizajnimin me një kapitull të ri të platformës.
Pas një dekade ndryshimesh të mëdha në mënyrën se si njerëzit konsumojnë dhe publikojnë përmbajtje, kompania po kërkon të rifreskojë identitetin vizual pa hequr dorë nga elementet që e bëjnë markën të dallueshme.
Por në internet, vendimi duket se është marrë shpejt.
Për shumë përdorues, pyetja nuk është nëse logoja e re është më moderne apo më elegante, por shumë më e thjeshtë: a duket ende si Instagram?
Dhe, të paktën në reagimet e para, përgjigjja e një pjese të konsiderueshme të tyre duket të jetë: jo. /Telegrafi/