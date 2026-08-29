Komuna e Obiliqit ka njoftuar se Inspektorati Komunal ka zhvilluar inspektim te operatorët e transportit publik në këtë komunë.

Inspektimin e ka zhvilluar drejtori i Inspektoratit, Arif Pllana, së bashku me zyrtarë të kësaj drejtorie, ndërsa i pranishëm ishte edhe shefi i Kabinetit, Bashkim Gashi.

Sipas njoftimit, gjatë inspektimit është konstatuar mosrespektim i orarit të përcaktuar nga operatorët, për çka Inspektorati Komunal ka ndërmarrë masa ndëshkuese.

“Gjatë inspektimit është konstatuar mosrespektim i orarit të përcaktuar nga operatorët, ndaj Inspektorati Komunal ka ndërmarrë menjëherë masat ndëshkuese ndaj operatorëve”, thuhet në njoftimin e Komunës.

Komuna u ka bërë thirrje qytetarëve që për çdo vonesë apo parregullsi në transportin publik të raportojnë përmes platformës “Alo Komuna”, në mënyrë që të ndërmerren masat e nevojshme. /Telegrafi/


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