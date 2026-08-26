Ndahen 685 mijë euro për renovimin dhe rindërtimin e shtëpive të familjeve të cenueshme në Obiliq
Komuna e Obiliqit ka përfituar financim prej 685 mijë eurosh për renovimin dhe rindërtimin e shtëpive të familjeve të cenueshme.
Marrëveshja për Grant për financimin e Programeve të Banimit, në kuadër të projektit “Banimi Social Adekuat”, është nënshkruar nga kryetari i Komunës së Obiliqit, Halil Thaçi, dhe ministrja në detyrë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli Dalipi.
Nga shuma totale, 300 mijë euro janë ndarë për programin e renovimit të shtëpive private, ndërsa 385 mijë euro për rindërtimin e shtëpive private për familjet e cenueshme.
Sipas Komunës, përmes këtij financimi synohet përmirësimi i kushteve të banimit dhe krijimi i kushteve më të dinjitetshme për familjet në nevojë.
Komuna e Obiliqit do të jetë përgjegjëse për zbatimin e programeve, përfshirë identifikimin dhe përzgjedhjen e përfituesve, në përputhje me kriteret dhe procedurat përkatëse. /Telegrafi/