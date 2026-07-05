Incidente në mesnatë gjatë tubimit, protestuesit thyejnë xhamat e komisariatit
Situata është tensionuar mbrëmjen e sotme përpara Komisariatit nr. 3, ku po mbahen disa nga protestuesit e arrestuar pas incidenteve të dhunshme.
Një grup protestuesish marshoi drejt komisariatit duke brohoritur “Lironi çunat”, ndërsa tensionet u përshkallëzuan kur disa prej tyre thyen xhamat e godinës, duke hedhur edhe thirrje si “Policia e krimit”.
Një efektive e policisë ka mbetur e lënduar.
Në përgjigje të situatës, forcat e policisë ndërhynë për të shpërndarë turmën, duke përdorur ujë për të larguar protestuesit nga ambientet përreth komisariatit./Top Channel/
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