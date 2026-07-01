"Faleminderit, Amerikë" – urimi i imamit Labinot Maliqi për Ditën e Pavarësisë së SHBA-së
Imami i xhamisë “Bedri Kamberi” në Prishtinë, Labinot Maliqi, ka uruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rastin e 250-vjetorit të Pavarësisë, duke shprehur mirënjohje për mbështetjen që SHBA-ja i ka dhënë Kosovës ndër vite.
Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, Maliqi e cilësoi SHBA-në si një mik të sinqertë dhe partner të palëkundur të popullit të Kosovës, duke theksuar se ajo ka qëndruar pranë vendit në periudhat më të vështira.
“Shtetet e Bashkuara janë për popullin tonë më shumë se një aleat strategjik. Ato janë një mik i sinqertë, një partner i palëkundur dhe një komb që na qëndroi pranë në ditët tona më të vështira, kur liria, dinjiteti dhe vetë ekzistenca e popullit tonë ishin seriozisht të rrezikuara”, ka shkruar ai.
Në mesazhin e tij, Maliqi ka cituar edhe një thënie të Profetit Muhamed: “Kush nuk i falënderon njerëzit, nuk e ka falënderuar Zotin!”, duke e shoqëruar me mesazhin: “Faleminderit, Amerikë! Urime 250-vjetori i Pavarësisë!”.