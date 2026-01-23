Ibrahimi: Operacioni në Prizren, më i madhi që ka realizuar Policia e Kosovës ndonjëherë
Zëvendësdrejtori i Drejtorisë të Krimeve Ekonomike, Luan Ibrahimi tha se ky operacion ka qenë prej më të mëdhatë që ka realizuar Policia e Kosovës.
“Jemi angazhuar në të marrë informacionet për keqpërdorime, gjithashtu edhe me tu pajisur me autorizimin e lëshuar nga Prokuroria Themelore në Prizren, edhe përkundër vështirësive që kemi pasur për shkak se ky ka qenë një prej operacioneve ndoshta më të mëdha që ka realizuar Policia e Kosovës".
"Ne jemi përgatitur, jemi mobilizuar në koordinim me Prokurorinë edhe drejtorinë rajonale dhe siç shihet ja kemi arritur qëllimit që të parandalojmë edhe t’i arrestojmë personat të cilët kanë keqpërdorur me vota, të cilët kanë ndikuar, kanë kërcënuar ose kanë dhënë ryshfet dhe kanë dhënë ryshfet lidhur me votimin e fundit që kanë ndodhur në Kosovë”, tha ai.
Lidhur më atë se a janë intervistuar ndonjë kandidatë për deputetë, kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prizrenit, Petrit Kryeziu tha se deri tani janë intervistuar kryesisht komisionerët dhe ata që kanë keqpërdorur me votat drejtpërdrejt, por shtoi se edhe kandidatët për deputetë do të dëgjohen.