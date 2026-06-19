"I gjithë Libani duhet të digjet", deklaron Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare
Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, bëri thirrje për intensifikimin e sulmeve në Liban pasi ushtria izraelite tha se katër ushtarë u vranë në luftime në jug.
Ben-Gvir tha se Izraeli duhet të përgjigjet me forcë pavarësisht presionit ndërkombëtar.
"Me gjithë respektin për amerikanët, Izraeli duhet t'ia bëjë të qartë gjithë botës se gjaku i djemve tanë dhe siguria e qytetarëve tanë nuk janë të negociueshme. I gjithë Libani duhet të digjet", deklaroi ai.
"Detyra jonë supreme është të mbrojmë qytetarët e Izraelit dhe ushtarët e IDF-së (ushtrisë), dhe ky angazhim ka përparësi ndaj çdo konsiderate tjetër", shtoi ministri.
Ben-Gvir tha se ia kishte përcjellë qëndrimin e tij drejtpërdrejt kryeministrit Benjamin Netanyahu.
"I thashë kryeministrit, madje edhe në takimet tona private: Për çdo lot të një nëne izraelite, një mijë nëna libaneze duhet të qajnë", tha ai.
Duke bërë thirrje për një sulm më të ashpër, ministri i ekstremit të djathtë shtoi se në Lindjen e Mesme ishte e nevojshme "të tërbohesh, të zhdukësh, të shtypësh terrorin".
Komentet erdhën pasi ushtria izraelite njoftoi se katër ushtarë ishin vrarë gjatë përleshjeve në jug të Libanit, mes tensioneve të vazhdueshme përgjatë kufirit Izrael-Liban.
Pavarësisht një marrëveshjeje SHBA-Iran që raportohej se përfshinte dispozita për t'i dhënë fund armiqësive në Liban, sulmet izraelite vazhduan. /AA/