Hunda “pistë skish” po pushton kirurgjinë estetike: Çfarë fshihet pas bukurisë së imponuar?
Ekspertët paralajmërojnë se prirjet estetike të momentit mund të lënë pasoja të përhershme fizike dhe psikologjike
Cikli i pandërprerë i modave është bërë për shumë njerëz i lodhshëm, madje shterues. Nga mënyra e veshjes dhe ushqyerjes, te bukuria dhe pamja fizike, presioni për të qenë gjithmonë “në hap me kohën” shpesh krijon ndjenjë pamjaftueshmërie dhe pasigurie personale.
Ky presion nuk ka kursyer as kirurgjinë estetike, ku muajt e fundit është vërejtur një rritje e madhe e kërkesave për një pamje shumë të stilizuar të hundës, e përshkruar si hundë në formë piste skish, një hundë e ngushtë, me shpinë të gropëzuar dhe majë të vogël, të ngritur artificialisht.
Çfarë nënkupton kjo formë e hundës?
Bëhet fjalë për një pamje të arritur përmes operacionit estetik të hundës, e karakterizuar nga:
- shpinë e lëmuar me gropëzim të theksuar,
- ngushtim i tepërt i strukturës,
- majë e vogël dhe e ngritur dukshëm.
Qëllimi është krijimi i tipareve të idealizuara të fytyrës, të cilat në hapësirat digjitale paraqiten shpesh si model i imponuar bukurie, ndonëse në realitet kjo formë u përshtatet vetëm një numri shumë të vogël fytyrash, transmeton Telegrafi.
@dr.gadzhimuradovaaa Barbie nose 😍💉
♬ GIVE IT TO ME X PROMISCUOUS - ALTÉGO
Përvoja personale: pritshmëri të larta, zhgënjim i heshtur
Një grua e re, e cila iu nënshtrua këtij operacioni, ka treguar se kishte ëndërruar për ndryshimin e hundës që në adoleshencë, nën ndikimin e kulturës masive dhe imazheve të idealizuara të bukurisë.
Megjithëse ndërhyrja u krye në kushte mjekësore, rezultati për të ishte tepër i theksuar dhe jo në harmoni me tiparet e saj natyrore.
Ajo pranon se edhe sot, në momente pasigurie emocionale, mendimi për një ndërhyrje tjetër i kalon në mendje, ndonëse është e vetëdijshme se kjo do ta largonte edhe më shumë nga identiteti i saj natyror dhe familjar.
Paralajmërimet e specialistëve
Sipas specialistëve të shëndetit mendor dhe kirurgëve estetikë, ndikuesit në rrjetet sociale që publikojnë fotografi “para dhe pas ndërhyrjes” luajnë një rol të madh në normalizimin e pritshmërive joreale.
Kirurgët raportojnë rritje të dukshme të kërkesave për këtë formë hunda, duke theksuar se, ndryshe nga moda apo stili i flokëve, ndërhyrjet kirurgjikale janë të përhershme.
Ajo që sot paraqitet si bukuri ideale, pas disa vitesh mund të perceptohet si e tepruar ose e panatyrshme.
@dr.fladinezha Barbie nose 🎀 #drfladinezha #fyp #goviral #viral #video #drfladi #tirana #albania #tiktok #viralvideo #nclinique @n.clinique ♬ Peaches sickmix - Sickickmusic
Rreziqet fizike dhe periudha e rikuperimit
Ekspertët paralajmërojnë se kjo formë hunda:
- dobëson strukturën mbështetëse të hundës,
- rrit nevojën për ndërhyrje të përsëritura korrigjuese,
- shoqërohet me periudhë të vështirë rikuperimi, shpesh me dhimbje dhe parehati të theksuar.
Pacientët e përshkruajnë rikuperimin si një përvojë të rëndë fizike dhe emocionale, që nuk reflektohet në imazhet e bukura të shpërndara në hapësirat digjitale.
Pasojat psikologjike dhe humbja e identitetit
Një aspekt shqetësues i kësaj prirjeje është ndikimi në identitetin personal. Shumë persona pas operacionit shprehen se nuk i ngjajnë më askujt në familjen e tyre dhe ndihen të shkëputur nga tiparet që i kanë përkufizuar ndër breza.
Specialistët theksojnë se presioni për t’u larguar nga tiparet natyrore ka ekzistuar prej kohësh, por sot është përforcuar ndjeshëm nga krahasimet e vazhdueshme në rrjetet sociale.
@dr.fladinezha Barbie nose 🎀 #drfladinezha #fyp #goviral #viral #video #drfladi #tirana #albania #tiktok #viralvideo #nclinique @n.clinique ♬ Peaches sickmix - Sickickmusic
Si duhet të duket një hundë e harmonizuar?
Nga këndvështrimi mjekësor, një hundë e balancuar:
- ka shpinë të drejtë ose me kontur shumë të lehtë,
- kalim të butë drejt majës,
- ruan raportet natyrore me pjesën tjetër të fytyrës.
Kur gropëzimi i shpinës është i tepruar dhe maja shumë e ngritur, krijohet forma e pistës së skive, e cila shpesh perceptohet si jo harmonike dhe artificiale.
@dr.quatela Barbie nose style 👃🏻 La paziente desiderava un naso più armonioso, naturale e in linea con i suoi tratti. Il risultato? Un profilo perfettamente bilanciato, femminile e definito, realizzato in stile Barbie nose, mantenendo sempre proporzione e coerenza con il viso. ✨ 📍 Milano Per maggiori informazioni: 📞 331 204 7643 / 338 398 6377 📩 studiomedicoquatela@gmail.com #barbienose #nose #surgery #rhinoplasty #rinoplastica #beauty #milano ♬ suono originale - Dr.Quatela
Përfundim
Një prirje që në pamje të parë duket e padëmshme, në realitet mund të ketë pasoja afatgjata estetike, funksionale dhe psikologjike. Për këtë arsye, specialistët bëjnë thirrje për vetëdije, informim dhe respekt ndaj tipareve natyrore.
Bukuria që zgjat nuk është ajo që ndjek verbërisht modën e momentit, por ajo që ruan harmoninë, identitetin dhe shëndetin afatgjatë. /Telegrafi/