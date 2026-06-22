Hondurasi do të blejë dronë ukrainas për të luftuar trafikun e drogës
Hondurasi po planifikon të blejë dronë nga Ukraina si pjesë e përpjekjeve të saj për të luftuar trafikun e drogës dhe për të forcuar sigurinë kufitare, tha të hënën presidenti Nasry Asfura.
Njoftimi vjen ndërsa vendi përballet me krimin e organizuar, dhunën e bandave dhe rrjetet e trafikimit të narkotikëve që vazhdojnë të paraqesin sfida të mëdha sigurie, transmeton Telegrafi.
Asfura u takua me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Kiev javën e kaluar. Gjatë bisedimeve të tyre, Zelensky ofroi bashkëpunim në teknologjinë ushtarake, veçanërisht sistemet e dronëve, ndërsa Ukraina kërkon të zgjerojë partneritetet përtej Evropës, duke treguar aftësitë e zhvilluara gjatë luftës së saj me Rusinë.
Duke folur për AFP në Panama City gjatë Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Shteteve Amerikane, Asfura tha se teknologjia mund të ndihmojë autoritetet të monitorojnë zonat e largëta dhe të synojnë aktivitetin kriminal.
"Po flasim për dronë për të mbrojtur kufijtë tanë, për të ruajtur në mënyrë efikase kufijtë tanë, për të luftuar krimin e organizuar me pajisje të teknologjisë së lartë", tha ai.
Asfura shtoi se Ukraina "mund të na ndihmojë shumë për të siguruar më tej kufijtë tanë dhe për të luftuar trafikun e drogës" dhe e përshkroi çështjen si "një çështje sigurie kombëtare".
Ukraina është bërë një pikë referimi globale në luftën me dronë që nga pushtimi në shkallë të plotë i Rusisë në vitin 2022. Forcat ukrainase janë mbështetur shumë në sistemet pa pilot për mbikëqyrje, shënjestrim dhe sulme me rreze të gjatë veprimi, duke ndihmuar në nxitjen e përparimeve të shpejta në teknologjinë ushtarake të dronëve.
Zelensky e vuri në dukje këtë ekspertizë gjatë takimit, duke thënë: "Sa i përket sigurisë sot, në teknologjitë ushtarake dhe të dronëve, Ukraina është një nga më të fortat në botë. Dhe e di që kjo ju intereson".
Hondurasi është përdorur prej kohësh si një rrugë tranziti për dërgesat e kokainës që lëvizin në veri nga Amerika e Jugut dhe po përballet gjithnjë e më shumë me shqetësime në lidhje me kultivimin lokal të kokës dhe operacionet e përpunimit të kokainës.
Forcat e sigurisë kanë zbuluar plantacione dhe laboratorë në rajone të largëta, duke ngritur frikën se vendi po evoluon nga një korridor trafikimi në një pjesë më aktive të zinxhirit të prodhimit të narkotikëve.
Tregtia e drogës vepron së bashku me grupe të fuqishme kriminale, duke përfshirë bandat si MS-13 dhe Barrio 18, të cilat prej kohësh janë lidhur me zhvatjen, dhunën dhe kontrollin territorial. Hondurasi regjistron një shkallë vrasjesh prej rreth 24 për 100,000 banorë, gati katër herë më shumë se mesatarja globale.
Vetëm muajin e kaluar, 19 persona u vranë në një komunitet të prekur nga mosmarrëveshjet mbi rrugët e drogës, ndërsa pesë oficerë policie u vranë pranë kufirit me Guatemalën në një sulm për të cilin u fajësuan të dyshuarit për trafik narkotikësh.
Blerja e propozuar e droneve është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë nga Hondurasi për të forcuar bashkëpunimin e sigurisë me partnerët e huaj. Forcat e armatosura të vendit thanë së fundmi se po diskutonin operacione të mundshme kundër krimit me Shtetet e Bashkuara, ndërsa Asfura vuri në dukje se dronët ukrainas mund të përdoren edhe për qëllime civile, siç është bujqësia. /Telegrafi/