Holanda nuk do të kthejë shtetasit e saj, anëtarë të ISIS - të zhvendosur nga kampet në Siri në burgjet irakiane
Mijëra luftëtarë të ISIS po transportohen nga kampet në Siri në Irak nga trupat amerikane, dhe shtetas holandezë ka të ngjarë të jenë midis tyre, tha transmetuesi NOS të mërkurën.
Sipas shifrave të fundit nga njësia anti-terrorizëm NCTV, rreth 15 shtetas holandezë ishin të burgosur në kampe të mbajtura nga milicia kurde SDF.
Por, siç theksohet më tej, avokatët e burrave nuk kanë qenë në gjendje t'i kontaktojnë ata.
Mijëra njerëz u arratisën nga kampet pas luftimeve midis SDF dhe trupave qeveritare siriane në rajon në fillim të këtij viti dhe tani të burgosurit po transferohen në Irak.
Autoritetet irakiane kanë konfirmuar mbërritjen e mbi 5,700 të burgosurve me 61 kombësi të ndryshme.
Ata po u bëjnë thirrje qeverive të vendeve të tyre të origjinës të fillojnë riatdhesimin dhe thonë se burgjet e tyre nuk kanë kapacitet për t'u përballur me numrin e atyre që vijnë.
Por deri më tani, qeveria holandeze përsëriti se nuk ka plane për të riatdhesuar dhe ndjekur penalisht anëtarët holandezë të ISIS pavarësisht rrethanave në ndryshim dhe faktit që Holanda ka marrëdhënie diplomatike me Irakun.
“Pikëpamja e kabinetit është që ndjekja penale dhe ekzekutimi i dënimeve me burgim duhet të ndodhë në rajon”, ka thënë një zëdhënës i qeverisë për transmetuesin NOS.
Qeveria do ta shqyrtojë riatdhesimin vetëm nëse nuk ka rrezik për sigurinë kombëtare, ka shtuar ai.
Megjithatë, sipas avokatit të të drejtave të njeriut Hoshyar Malo, Holanda duhet të marrë përgjegjësinë për shtetasit e saj në Irak dhe Siri.
“Ata duhet të kërkojnë që ata të ekstradohen dhe të gjykohen sipas sistemit të drejtësisë holandeze, jo sipas sistemit të drejtësisë irakiane”, i tha ai transmetuesit.
Ai theksoi gjithashtu se ekziston mundësia që dosjet dhe dokumentet e tjera që mund të përdoren në gjykatë mund të jenë humbur gjatë zhvendosjes në Irak. /Telegrafi/