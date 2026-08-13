Hera e parë pas 23 viteve, Rumania mbyll centralin bërthamor për shkak të nivelit kritik të Danubit
Rumania ka mbyllur përkohësisht centralin bërthamor të Cernavoda-s për shkak të rënies së nivelit të ujit në lumin Danub, duke shkaktuar shqetësime për furnizimin me energji elektrike në vend.
Kjo është hera e parë në 23 vjet që centrali përballet me një mbyllje të tillë. Niveli i ujit në Danub ka rënë në atë masë sa nuk ka më ujë të mjaftueshëm për ftohjen e duhur të reaktorëve.
Centrali i Cernavoda-s përdor ujin e Danubit në sistemin e ftohjes, ndërsa temperaturat e larta dhe thatësira kanë ndikuar në uljen e ndjeshme të prurjeve të lumit.
Për të kompensuar mungesën e prodhimit vendas, Rumania ka nisur të importojë energji elektrike nga Ukraina, raportojnë mediat.
Autoritetet po monitorojnë situatën dhe nivelin e Danubit, ndërsa rikthimi i plotë i prodhimit të centralit do të varet nga kushtet hidrologjike dhe mundësia për të garantuar ftohjen e sigurt të reaktorëve.
Situata vë në pah edhe një herë ndikimin e thatësirave dhe temperaturave të larta në infrastrukturën energjetike, veçanërisht në centralet që varen nga burimet ujore për sistemet e ftohjes. /Telegrafi/