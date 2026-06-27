Hapja e madhe e pikës së 10 — Eli-Ab!
Eli-Ab vazhdon të rritet dhe të jetë edhe më pranë klientëve me hapjen e pikës së 10. Lokacioni i ri sjell një përvojë më të lehtë dhe më të përshtatshme për blerjet e përditshme, me zbritje të mëdha, oferta speciale dhe befasi të përgatitura enkas për ditët e hapjes.
Pika e re e Eli-Ab do të hapet më 30 qershor 2026, nga ora 10:00, në Magjistralen Prishtinë – Gjilan, afër Gorenjës. Me këtë lokacion të ri, Eli-Ab ka menduar t’ua lehtësojë klientëve blerjet e përditshme, duke u ofruar më shumë afërsi, zgjedhje të larmishme dhe oferta të veçanta që e bëjnë hapjen edhe më të vlefshme.
Për nder të hapjes, Eli-Ab ka përgatitur zbritje të mëdha, oferta speciale dhe befasi për të gjithë klientët. Fletushka me oferta do të jetë e vlefshme nga 30 qershori deri më 5 korrik, duke u dhënë konsumatorëve mundësinë të përfitojnë nga çmime atraktive në ditët e para të hapjes.
Hapja e pikës së 10 sjell për klientët e Eli-Ab më shumë arsye për të bërë blerje: zbritje të mëdha, oferta speciale, zgjedhje të larmishme dhe befasi gjatë ditëve të hapjes. Me lokacionin e ri në Magjistralen Prishtinë – Gjilan, Eli-Ab ua bën më të lehtë klientëve të gjejnë produktet e përditshme më afër, me çmime më të mira dhe shërbim të kujdesshëm.
Pika e re ndodhet në Magjistralen Prishtinë – Gjilan, afër Gorenjës. Lokacionin mund ta gjeni këtu: https://www.google.com/maps?q=Eli-Ab+Market+10,+Rruga+e+Gjilanit,+Prishtin%C3%AB+10000
Për ta bërë blerjen edhe më të lehtë dhe më të rehatshme, pika e re e Eli-Ab ofron edhe parking të mjaftueshëm për klientët. Kjo e bën përvojën e blerjes më praktike dhe më të përshtatshme, duke u mundësuar klientëve të ndalojnë pa shqetësime sa herë që bëjnë blerjet e tyre.
Bëje pjesë të planit tënd – më 30 qershor, nga ora 10:00, vizito pikën e 10 të Eli-Ab dhe përfito nga hapja 10/10.