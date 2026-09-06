Hapen qendrat e votimit në Saksoni-Anhalt, ndërsa AfD parashikohet të fitojë zgjedhjet shtetërore
Të dielën, u hapën qendrat e votimit në shtetin federal gjerman të Saksonisë-Anhalt në një votim të rëndësishëm rajonal.
Më shumë se 1.7 milion votues kanë kohë deri në orën 6 pasdite sipas orës lokale për të hedhur votën e tyre në një zgjedhje që shihet si një provë e rëndësishme për koalicionin federal të Kancelarit Friedrich Merz.
Sipas sondazheve të opinionit, partia e ekstremit të djathtë, anti-imigracion, Alternativa për Gjermaninë (AfD), e udhëhequr nga kandidati i saj kryesor Ulrich Siegmund, është shumë përpara CDU-së, me më shumë se 40%.
Një fitore e madhe e AfD-së do të shtonte më shumë presion mbi Merz dhe koalicionin e tij gjithnjë e më të papëlqyer, transmeton Telegrafi.
Atmosfera politike është intensive. Dhe rezultati është ende i pasigurt: sipas Politbarometer ZDF, 26% e votuesve të kualifikuar të anketuar pak para zgjedhjeve shtetërore ishin ende të pavendosur.
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Kandidati i AfD-së, Siegmund, ka njoftuar se do të qeverisë vetëm nëse partia e tij fitonte një shumicë absolute. Nëse AfD arrin të sigurojë një shumicë të plotë vendesh në parlamentin e shtetit në Magdeburg do të varet nga performanca e partive më të vogla.
Sa më shumë parti që kalojnë pragun prej 5% dhe hyjnë në parlamentin e shtetit në Magdeburg, aq më të vogla bëhen shanset e AfD-së për një shumicë absolute deputetësh.
Kjo është arsyeja pse grupe të ndryshme u kanë bërë thirrje votuesve të votojnë taktikisht. AfD, CDU, e Majta, SPD, FDP dhe BSW kanë kritikuar fushatën e votimit taktik, me vetëm të Gjelbrit që e mbështesin atë.
CDU ka përjashtuar formimin e një koalicioni me AfD-në. Megjithatë, partia e Merz mund të bashkëpunojë me parti të tjera. Në të njëjtën kohë, CDU ka përjashtuar gjithashtu bashkëpunimin me partinë e Majtë duke miratuar një klauzolë papajtueshmërie në një konferencë partie.
Qendrat e votimit në Saksoni-Anhalt janë të hapura nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 18:00 pasdite. /Telegrafi/