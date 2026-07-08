Hajde Kosovë, le të blejmë online!
LC Waikiki vazhdon të zgjerojë rrjetin e saj global të e-commerce duke nisur operacionet e blerjeve online edhe në Kosovë. Marka, e cila aktualisht operon me 14 dyqane në vend, tani do të jetë pranë klientëve të saj edhe përmes kanaleve digjitale, duke e çuar në 20 numrin e vendeve ku ofron shërbime e-commerce.
Duke vazhduar të forcojë rrugëtimin e saj të rritjes globale përmes investimeve në transformimin digjital, LC Waikiki po e zgjeron edhe më tej rrjetin e saj të blerjeve online me fillimin e operacioneve e-commerce në Kosovë. Me shtimin e Kosovës, LC Waikiki e ka zgjeruar rrjetin e saj global të shitjes me pakicë në kanalet digjitale në 20 vende dhe vazhdon të zhvillojë operacionet e saj të e-commerce. Në këtë mënyrë, marka vazhdon t'u ofrojë klientëve një përvojë blerjeje më të shpejtë, më të qasshme dhe më të avancuar, jo vetëm përmes dyqaneve fizike, por edhe përmes platformave të saj digjitale.
E pranishme në tregun e Kosovës prej 13 vitesh, LC Waikiki aktualisht u shërben klientëve të saj përmes 14 dyqaneve fizike. Me lansimin e platformës së blerjeve online, klientët në mbarë Kosovën tani do të kenë mundësi të kenë qasje në gamën e gjerë të produkteve të markës, në çdo kohë dhe nga çdo vend. Një përzgjedhje e pasur e modeleve – nga koleksionet më tërheqëse për gra, burra, fëmijë dhe foshnja, deri te koleksionet e tekstilit për shtëpi që sjellin elegancë në ambientet e jetesës, tashmë është e disponueshme për adhuruesit e modës në Kosovë përmes platformës online. Trendet më të fundit të sezonit, nga eleganca e përditshme dhe kombinimet mbresëlënëse për raste të veçanta, deri te veshjet sportive dhe koleksionet plot ngjyra për fëmijë, tani janë vetëm një klikim larg.
Duke vepruar sipas filozofisë "Të gjithë meritojnë të vishen mirë", LC Waikiki e konsideron si një nga prioritetet e saj strategjike jo vetëm zgjerimin në tregje të reja, por edhe ofrimin e më shumë pikave të kontaktit me klientët në tregjet ku tashmë është e pranishme. LC Waikiki i fton klientët në Kosovë të zbulojnë platformën e re të blerjeve online dhe të njihen me koleksionet më të reja të sezonit.
E themeluar në vitin 1988 dhe duke operuar nën ombrellën e LC Waikiki Retail në Turqi që nga viti 1997, LC Waikiki vazhdon misionin e saj " Të gjithë meritojnë të vishen mirë " dhe filozofinë e saj të "modës së qasshme". Prej 38 vitesh, kompania vazhdon rrugëtimin e saj të rritjes si në tregun vendas, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Si lider në sektorin e veshjeve të gatshme, LC Waikiki aktualisht operon me 1.300 dyqane fizike dhe 55.000 punonjës në 60 shtete, të shtrira në 5 kontinente.