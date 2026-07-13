“Grue prej zjermi” sjell poezinë e dashnisë në Librarinë Dukagjini
Libraria Dukagjini ju fton në promovimin e librit të ri me poezi “Grue prej zjermi” nga poetja dhe studiuesja Donika Dabishevci, që do të mbahet më 16 korrik, në ora 18:00, në ambientet e Librarisë Dukagjini tek sheshi Nëna Terezë.
Ky takim letrar do të jetë një mundësi për të njohur nga afër një vepër që vendos dashninë, gruan, lirinë dhe kërkimin për kuptim në qendër të ligjërimit poetik. “Grue prej zjermi” është një udhëtim përmes ndjenjave, kujtesës dhe përvojës njerëzore, ku gruaja shfaqet si simbol i qëndresës, rebelimit dhe fuqisë shpirtërore.
Në këtë promovim, për librin dhe krijimtarinë e autores do të bashkëbisedojnë Donika Dabishevci dhe Ag Apolloni, i cili me qasjen e tij kritike dhe letrare do t’i japë këtij takimi një dimension të veçantë. Diskutimi do të sjellë një reflektim mbi poezinë bashkëkohore, dashninë si përvojë ekzistenciale dhe rolin e letërsisë në kohën tonë.
Donika Dabishevci është një nga zërat e veçantë të poezisë shqipe, poete, studiuese dhe botuese, autore e disa veprave poetike e studimore. Libri i saj i mëparshëm “E gjithkohshmja Andërr” është vlerësuar me çmimin për librin më të mirë me poezi nga Ministria e Kulturës së Kosovës dhe Panairi i Librit në Prishtinë më 2024.
Libraria Dukagjini falënderon autoren Donika Dabishevci dhe panelistin Ag Apolloni për pjesëmarrjen dhe i mirëpret të gjithë dashamirët e letërsisë në këtë mbrëmje kushtuar poezisë dhe fjalës së shkruar.