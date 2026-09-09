Gruda: PDK pro çdo forme të votimit për nënkryetarë, nuk mund të mos kemi Kuvend deri më 16 shtator
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Përparim Gruda tha sot pas ndërprerjes së seancës konstituive se partia që ka fituar zgjedhjet ishte në Kuvend për një lojë politike të radhës.
Gruda tha se PDK voton nënkryetarët e Kuvendit në çfarëdo forme, nëse LVV garanton konstituimin e Kuvendit, pasi sipas tij, vendi nuk mund të mos ketë Kuvend të konstituar para 16 shtatorit, ditës kur do të shpallet aktgjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-së nga Gjykata Speciale.
“Po vazhdon bllokada në Kuvend. Ka ardhur sot partia që ka fitu zgjedhjet për një lojë politike të radhës. Po e them këtu qëndrimin e PDK-së që nuk na u lejua me thanë në sallë...PDK voton nënkryetarët e Kuvendit në çdo formë, qoftë ka një, dy, tre apo pesë... me votë të fshehtë apo të hapur. PDK do t’i votonte nëse LVV siguron konstituimin e Kuvendit.
Pra, nëse i garanton popullit se e formon Kuvendin e Kosovës sot PDK voton çdo procedurë sepse është një moment historik, ngjarja e 16 shtatorit.. ne nuk mund të mos kemi kuvend me 16 shtator, kjo është e paprecedentë....”, tha ai. /Telegrafi/