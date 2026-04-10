Gruaja thyen rekord duke vrapuar gjysmëmaratonën me 55 bluza veshur
Një atlete nga Arkansasi veshi 55 bluza dhe vrapoi një gjysmëmaratonë për të thyer një rekord botëror Guinness dhe për të festuar udhëtimin e saj për humbje peshe.
Meredith Smith vrapoi në sjysmëmaratonën e Fort Smith ndërsa mbante veshur 55 bluza, dhe Guinness World Records tani ka konfirmuar se ajo fitoi titullin për më shumë bluza të veshura gjatë një gjysmëmaratone (femër).
Smith përfundoi me një kohë nën 3 orë e 30 minuta.
"Thyerja e një rekordi vrapimi ishte veçanërisht e veçantë për mua, pasi nuk do ta kisha menduar të mundur kur fillova të vrapoja në vitin 2013 si një mënyrë për të humbur peshë", tha Smith për Guinness World Records.
"Të përpiqesha ta vendosja këtë rekord duke shtuar përsëri peshë në trupin tim nëpërmjet bluzave ishte si të kthehesha në këpucët e mia për të parë fizikisht se sa larg kisha arritur", shtoi ajo. /Telegrafi/