Greqia nis skemë subvencioni për karburantet ndërsa rriten çmimet e energjisë
Greqia nisi një skemë "fuel pass" për të ndihmuar në kompensimin e kostove në rritje të energjisë të nxitura nga lufta në vazhdim SHBA-Izrael-Iran.
Sipas programit, pronarët e makinave që plotësojnë kushtet në territorin kontinental do të marrin 50 euro, ndërsa banorët e zonave ishullore do të marrin 60 euro, raportoi "Kathimerini".
Pronarët e motoçikletave do të marrin 30 euro, ose 35 euro në ishuj.
Masa zbatohet për individë, përfshirë të vetëpunësuarit, me të ardhura vjetore të deklaruara deri në 25.000 euro për aplikantët beqarë dhe 35.000 euro për çiftet e martuara.
Autoritetet vlerësojnë se skema do të mbulojë rreth 75 për qind të drejtuesve të mjeteve në vend, sipas gazetës.
Çmimet e karburantit janë rritur pas sulmeve izraelito-amerikane dhe kundërsulmeve të Iranit.
Çmimet e benzinës në territorin kontinental janë rritur mbi 2 euro për litër nga rreth 1,7 euro para luftës, duke arritur deri në 2,35 euro në disa zona ishullore.
Greqia ka varësinë më të lartë nga energjia e Gjirit Persik ndër vendet evropiane, me rreth 36 për qind të importeve që vijnë nga rajoni. /AA/