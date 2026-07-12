ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Dy persona me shtetësi të huaj kanë raportuar se janë grabitur nga një grup prej 5 deri në 6 personash në Prishtinë.

Sipas Policisë, rasti ka ndodhur më 11 korrik 2026, rreth orës 00:20, në një parking.

Dy viktimat, një mashkull dhe një femër, kanë deklaruar se dy nga të dyshuarit i kanë kërcënuar me armë dhe thikë, duke u marrë një shumë parash.

Pas grabitjes, të dyshuarit janë larguar në drejtim të panjohur.

Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rastit dhe identifikimin e personave të përfshirë. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme