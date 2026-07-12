Grabitje në Prishtinë, turistëve u merren para nën kërcënimin e armës dhe thikës
Dy persona me shtetësi të huaj kanë raportuar se janë grabitur nga një grup prej 5 deri në 6 personash në Prishtinë.
Sipas Policisë, rasti ka ndodhur më 11 korrik 2026, rreth orës 00:20, në një parking.
Dy viktimat, një mashkull dhe një femër, kanë deklaruar se dy nga të dyshuarit i kanë kërcënuar me armë dhe thikë, duke u marrë një shumë parash.
Pas grabitjes, të dyshuarit janë larguar në drejtim të panjohur.
Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rastit dhe identifikimin e personave të përfshirë. /Telegrafi/
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