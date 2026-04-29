Google Translate mbush 20 vjet, shton një veçori shumë të kërkuar
Google Translate tani është 20 vjeç, besoni ose jo. Shërbimi u lansua në vitin 2006 si një eksperiment modest dhe sot mbështet "rreth 250 gjuhë" dhe më shumë se 60,000 çifte gjuhësh potenciale, duke mbështetur 95% të popullsisë së botës.
Ndoshta jo çuditërisht, çifti gjuhësor më i përdorur është anglishtja në spanjisht. Fraza më e përkthyer është "faleminderit", transmeton Telegrafi.
Më shumë se një miliard njerëz përdorin Google Translate çdo muaj dhe më shumë se një trilion fjalë përkthehen nga shërbimi çdo muaj.
Për të festuar 20-vjetorin e tij, Google po lanson një nga veçoritë më të kërkuara: praktikën e shqiptimit.
Mund ta shihni të demonstruar në videon më sipër. Kjo tani po lansohet në aplikacionin Google Translate në Android, i disponueshëm në SHBA dhe Indi për anglisht, spanjisht dhe hindi.
Ai përdor inteligjencën artificiale për të analizuar të folurit tuaj dhe ju jep reagime të menjëhershme mbi atë që duhet ndryshuar në mënyrë që të arrini shqiptimin e duhur.
Google thotë se ka përdorur inteligjencën artificiale për të kapur "idiomat e ndërlikuara, zhargonin lokal dhe kontekstin delikat të gjuhëve lokale".
Njerëzit që përdorin funksionin Praktikë të Google Translate çdo javë "e përdorin atë për aktivitete praktike të të folurit, të cilat përfshijnë skenarë interaktivë për të ndihmuar njerëzit të ndërtojnë vetëbesimin e tyre për të folur natyrshëm në situata të botës reale". /Telegrafi/