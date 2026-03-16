Goditje për kombëtaren e Shqipërisë, konfirmohet mungesa e Rey Manaj ndaj Polonisë
Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Rey Manaj, nuk do të jetë në dispozicion të Shqipërisë për ndeshjen e rëndësishme ndaj Polonisë, që zhvillohet më 26 mars në Varshavë.
Lajmi është konfirmuar pas raportit mjekësor të publikuar nga klubi i tij turk, Sivasspor.
Manaj do të mungojë në gjysmëfinalen e playoffit për kualifikimin në Kupën e Botës 2026, një përballje shumë e rëndësishme për kuqezinjtë në rrugën drejt turneut botëror.
Sipas njoftimit zyrtar të klubit turk, sulmuesi shqiptar ka pësuar një dëmtim serioz në pjesën e pasme të kofshës së majtë.
Ekzaminimet mjekësore të kryera me rezonancë magnetike kanë konfirmuar një çarje të tendinit brenda muskulit të gradës 3c, e shoqëruar gjithashtu me gjakderdhje në zonën e dëmtuar.
Në raportin mjekësor të publikuar nga Sivasspor thuhet:
“Lojtari ynë është dëmtuar në pjesën e pasme të kofshës së majtë. Si rezultat i ekzaminimit me rezonancë të kryer sot, është konstatuar një çarje e tendinit brenda muskulit të gradës 3c dhe gjakderdhje në pjesën e pasme të kofshës së majtë”.
Ky dëmtim konsiderohet serioz dhe pritet ta mbajë sulmuesin jashtë fushave për një periudhë të konsiderueshme, duke e përjashtuar automatikisht nga grumbullimi i radhës i Kombëtares së Shqipërisë.
Mungesa e Manajt pritet të jetë një goditje për repartin ofensiv të Shqipërisë, pasi ai ka qenë një nga lojtarët kyç të sulmit në ndeshjet e fundit të kombëtares.
Stafi teknik tashmë pritet të shqyrtojë alternativat për të plotësuar boshllëkun në vijën e parë për sfidën vendimtare në Varshavë. /Telegrafi/