Gjykata Themelore në Pejë shpall aktgjykim lirues ndaj një të pandehuri për dhunë në familje
Gjykata Themelore në Pejë, Departamenti i Përgjithshëm, ka shpallur aktgjykim lirues ndaj të pandehurit A.Gj. për veprën penale “dhuna në familje”, e paraparë me nenin 248, paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Pas shqyrtimit gjyqësor, gjykata e ka liruar të pandehurin nga aktakuza, në bazë të nenit 363, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës.
Sipas vendimit, shpenzimet e procedurës penale do të mbulohen nga mjetet buxhetore të gjykatës, ndërsa e dëmtuara S.M. është udhëzuar që kërkesën pasurore-juridike ta realizojë në procedurë kontestimore civile.
Palët do ta pranojnë arsyetimin e aktgjykimit përmes vendimit të shkruar dhe kanë të drejtë ankese brenda afatit ligjor prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit, duke e drejtuar ankesën në Gjykatën e Apelit përmes Gjykatës Themelore në Pejë. /Telegrafi/