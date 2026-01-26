Gjorgjievski: Do të ndërtohen dy garazhe me kate në Qendrën Klinike të Shkupit
Kryetari i Bashkisë së Shkupit, Orece Gjorgjievski njofton se në bashkëpunim me ministrin e Shëndetësisë Azir Aliu, kanë vendosur që Bashkia e Shkupit të ndërtojë dy garazhe në kate në Qendrën Klinike.
Siç thotë Gjorgjievski, këto garazhe në kate pritet të krijojnë 500 vende të reja parkimi.
"Sot, së bashku me ministrin e Shëndetësisë, Azir Ali, si dhe me ekipin e ekspertëve nga NP "Parkingu i qytetit" dhe Bashkinë e Shkupit, zhvilluam një takim koordinues me të cilin zyrtarisht filluam procesin për ndërtimin e dy garazheve të parafabrikuara brenda Qendrës Klinike. Me zbatimin e këtij projekti, i cili do të kryhet nga qyteti i Shkupit, do të sigurohen rreth 500 vende të reja parkimi, të cilat më në fund do t'i japin fund kaosit shumëvjeçar me parkimin në dhe përreth Qendrës Klinike".
"Kjo është një zgjidhje konkrete, funksionale dhe e përhershme që do të lehtësojë drejtpërdrejt jetën dhe punën e përditshme të punonjësve shëndetësorë, por edhe aksesin e pacientëve nga i gjithë vendi që vijnë për trajtim çdo ditë. Ndërtimi i garazhit do të lejojë organizim më të mirë të trafikut, akses të lirë dhe të pandërprerë për ndihmë mjekësore urgjente dhe siguri më të madhe për të gjithë pjesëmarrësit në trafik, duke respektuar hapësirën publike dhe standardet moderne urbane", thotë Gjorgjievski.