Gjini: Kushdo që kërkon votat e Aleancës për Presidentin duhet t’i pranojë këto 6 kërkesa në të mirë të qytetarëve të Kosovës
Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka bërë të ditur qëndrimin zyrtar dhe të prerë të partisë karshi procesit të zgjedhjes së Presidentit të ri dhe formimit të pushtetit të ardhshëm.
Gjini sqaroi se kërkesat e prezantuara në konferencën për media janë parime shtetërore, e jo kushte bllokuese për interesa personale apo partiake, duke mohuar zërat se ato bëhen për kalkulime pozitash.
“Ky nuk është kusht as i Ramush Haradinajt. Ai nuk ka thënë se kusht i joni për me e bë kuorumin është me qenë ai kandidat. Kurrë nuk ka thënë ashtu. Bile, përkundrazi ka thënë që ne nuk duam me qenë pjesë e pushtetit,” deklaroi Gjini.
Gjini potencoi se këto kushte do të mbeten në fuqi pavarësisht emrit të kandidatit për president, pasi qëllimi i vetëm i Aleancës është nxjerrja e vendit nga kriza e thellë politike dhe ekonomike. Ai theksoi se refuzimi i këtyre pikave do të sillte pasoja të rënda për vendin.
“Na këto kemi me i lyp edhe nëse është Ramush Haradinaj kandidat. Këto kërkesa janë për Kosovën, nuk janë për ne, as për ministra, as për president, por për Kosovën. Unë dhe Aleanca besojmë fuqishëm që jemi keq dhe kanë me kris problemet nëse nuk merremi me to. Kushdo që ka me qenë kandidat për president, duke e përfshirë edhe kryetarin tem, Ramush Haradinaj, Aleanca këto kushte ka me i pas për pushtetin. Shumë thjeshtë”, ka përfunduar Gjini.
Kujtojmë se ditë më parë, Ardian Gjini në një konferencë për media ka bërë të ditur se cilat janë gjashtë kërkesat e Aleancës për institucionet e reja:
“Orientimi strategjik dhe gazi amerikan: pranimi i menjëhershëm i projektit të gazit amerikan si projekt i rëndësisë jetike për orientimin afatgjatë të shtetit. Pavarësia energjetike: nisja e menjëhershme e procedurave për ndërtimin e termocentralit me thëngjill, për të garantuar zhvillim ekonomik dhe ulje të inflacionit. Lehtësime për bizneset e vogla: ngritja e menjëhershme e pragut të TVSH-së nga 30,000 në 100,000 euro, për të çliruar potencialin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Mbështetje për bujqësinë: lirimi i plotë i tokës së punuar nga tatimi në pronë, me qëllim nxitjen e punimit të tokës dhe përkrahjen direkte të bujqve. Buxhetimi i infrastrukturës: financimi i plotë buxhetor i projekteve të infrastrukturës jetike në Kosovë, të cilat aktualisht kanë mbetur të pezulluara në mungesë të mjeteve. Fondi emergjent për kryeqytetin: ndarja e 800 milionë deri në 1 miliard euro për Prishtinën, e cila, sipas tij, po bëhet e pajetueshme në mungesë të investimeve kapitale”, ka thënë Ardian Gjini në RTV 21.