Gjermania raporton rekord prej 14,000 vdekjesh të lidhura me nxehtësinë këtë vit, tregojnë të dhënat zyrtare
Gjermania regjistroi një rekord prej rreth 14,000 vdekjesh të lidhura me nxehtësinë këtë verë, ndërsa Evropa luftoi përmes një serie valësh të nxehta ndëshkuese, treguan të dhënat zyrtare të enjten.
Rreth 9,600 prej këtyre vdekjeve u regjistruan brenda një jave në fund të qershorit, kur Gjermania u përvëlua nga temperatura mbi 40 gradë Celsius, sipas Institutit Robert Koch.
Valët e të nxehtit dhe thatësira kanë nxitur një verë historikisht të nxehtë në Evropë, duke kontribuar në një rritje të vdekshmërisë së lidhur me nxehtësinë në vendet më të goditura.
Instituti i shëndetit publik i Spanjës regjistroi gati 4,500 vdekje të lidhura me nxehtësinë që nga 1 qershori, treguan shifrat të enjten dhe autoritetet franceze të shëndetit thanë se kishin parë më shumë se 7,300 vdekje të tepërta gjatë së njëjtës periudhë.
Në Gjermani, pjesa më e madhe e vdekjeve të lidhura me nxehtësinë ndodhi në grupmoshën mbi 75 vjeç, tha autoriteti i shëndetit publik në një deklaratë, transmeton Telegrafi.
"Në disa raste, siç është goditja nga nxehtësia, ekspozimi ndaj nxehtësisë çon drejtpërdrejt në vdekje, ndërsa në shumicën e rasteve, vdekja vjen nga një kombinim i ekspozimit ndaj nxehtësisë dhe gjendjeve mjekësore para-ekzistuese", tha raporti.
"Si pasojë, nxehtësia zakonisht nuk renditet si shkaku themelor i vdekjes në certifikatën e vdekjes; në vend të kësaj, duhet të përdoren metoda statistikore për të vlerësuar shkallën e vdekjeve që lidhen me nxehtësinë", u tha ndër tjera.
Instituti tha se ka mbledhur të dhëna të tilla për vdekshmërinë nga nxehtësia gjatë dekadës së kaluar dhe se rekordi i mëparshëm ishte 8,900 vdekje që lidhen me nxehtësinë në vitin 2018. Një raport i veçantë nga një botim mjekësor kishte vlerësuar 10,000 vdekje nga nxehtësia në vitin 1994.
Në disa vite, vdekjet nga nxehtësia kishin rënë nën 2,000, tha raporti, duke shtuar se "këto ndryshime mund t'i atribuohen ashpërsisë së ndryshme të valëve të nxehtësisë".
Këtë verë, nxehtësia dhe thatësira kanë goditur ekonominë më të madhe të Evropës, duke nxitur gjithashtu zjarret, duke ulur rendimentet e të korrave dhe duke ulur nivelet e ujit në lumenjtë kryesorë që përdoren për transportin e mallrave.
Këtë javë ministrat nga Social Demokratët e qendrës së majtë (SPD), partnerë të vegjël të koalicionit me konservatorët e Kancelarit Friedrich Merz, thanë se Berlini duhet të përfshijë nevojën për "përshtatje ndaj klimës dhe ruajtje të natyrës" në kushtetutën gjermane, të njohur si Ligji Bazë. /Telegrafi/