Gjermania miraton 800 milionë euro armë për Izraelin
Gjermania miratoi eksporte pajisjesh ushtarake me vlerë gati 800 milionë euro (930 milionë dollarë) në Izrael në gjysmën e parë të këtij viti, në mes të luftës së vazhdueshme në Rripin e Gazës.
Ministria e Ekonomisë dhe Energjisë e zbuloi shifrën në përgjigjen e saj ndaj një hetimi parlamentar nga Partia e Majtë e opozitës, sipas revistës gjermane të lajmeve Der Spiegel.
Licencat e eksportit të lëshuara midis janarit dhe qershorit tejkaluan katër herë vlerën totale të miratuar për Izraelin gjatë gjithë vitit 2025, thuhet në raport.
Rritja erdhi pasi qeveria e Kancelarit Friedrich Merz hoqi kufizimet e pjesshme mbi eksportet e armëve në Izrael më 24 nëntor 2025.
Merz kishte pezulluar eksportet e armëve që mund të përdoren në Gaza më 8 gusht, pasi Izraeli vendosi të zgjerojë operacionet e tij ushtarake në enklavë.
Kufizimet mbetën në fuqi vetëm për rreth tre muaj e gjysmë.
Projektet e mbrojtjes në shkallë të gjerë përbënin pjesën më të madhe të rritjes së ndjeshme të miratimeve.
Nga 735.8 milionë euro në leje eksporti të miratuara gjatë tremujorit të dytë, rreth 67% ishin të lidhura me një projekt detar.
Raporti nxori në pah INS Drakon, një nëndetëse me shtytje të pavarur nga ajri e ndërtuar nga ndërtuesi gjerman i anijeve ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), e cila kohët e fundit la një kantier detar në Kiel për në Izrael.
Një 21% e mëtejshme e licencave mbulonte projekte të përbashkëta që përfshinin kompani gjermane dhe izraelite që konsideroheshin se i shërbenin interesave strategjike të forcave të armatosura gjermane, ose Bundeswehr.
Miratimet e mbetura mbulonin pajisjet ushtarake, duke përfshirë armët e vogla, municionet, eksplozivët dhe mjetet ajrore pa pilot.
Ndryshe, Gjermania miratoi eksporte armësh dhe pajisjesh ushtarake në Izrael me vlerë 327 milionë euro në vitin 2023, 161.1 milionë euro në vitin 2024 dhe 260 milionë euro në vitin 2025.
Shitjet e saj të armëve në Izrael ishin dhjetëfishuar në vitin 2023 krahasuar me vitin e kaluar. /AA/