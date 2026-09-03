Sánchez: “Qeveria spanjolle nuk ka asgjë për të fshehur” për krizën në Ceuta
Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez është përballur me Kongresin pas krizës së emigrantëve në Ceuta, duke mbrojtur reagimin e autoriteteve dhe duke kërkuar publikimin e plotë të dokumenteve të lidhura me ngjarjen.
Sánchez deklaroi se qeveria e tij “nuk ka asgjë për të fshehur” dhe njoftoi se ka urdhëruar publikimin e një dosjeje të plotë me dokumentet përkatëse, në mënyrë që ato të jenë të disponueshme për shqyrtim publik.
Ai mbrojti gjithashtu punonjësit e forcave të rendit që u përballën me kalimin masiv të emigrantëve nga Maroku në drejtim të territorit spanjoll. Sipas kryeministrit, oficerët duhej të merrnin vendime brenda pak minutash dhe “zgjodhën të mbronin jetën njerëzore”.
Sánchez tha se më shumë se 90 për qind e personave që hynë u kthyen brenda 72 orësh, duke e cilësuar këtë si një nga proceset më të shpejta të kthimit në historinë e Evropës. Ai shtoi se kontrollet kufitare u përforcuan dhe se hyrjet e mëtejshme u penguan.
Kryeministri spanjoll fajësoi gjithashtu një valë mesazhesh në rrjetet sociale që, sipas tij, nxitën emigrantët të tentonin kalimin drejt Spanjës. Ai tha se shpërndarja masive e këtyre mesazheve përkoi me një rritje të ndjeshme të numrit të emigrantëve që hynin në vend përmes detit.
Duke iu përgjigjur kritikave se autoritetet duhej të kishin përdorur forcë më të madhe, Sánchez theksoi se Spanja është një shtet demokratik dhe se veprimet në kufi duhet të respektojnë ligjet dhe traktatet ndërkombëtare.
El pasado 30 de julio nuestros agentes tuvieron que elegir entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana.
Eligieron lo segundo.
Hicieron lo correcto, lo más inteligente y valiente. Respondieron con humanidad en lugar de barbarie. pic.twitter.com/7b6Vdx3uZ3
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 3, 2026
“Nuk mund ta kapësh një qenie njerëzore nga krahu dhe ta hedhësh përtej kufirit si një thes me mbeturina. Ka ligje dhe traktate që jemi të detyruar t’i respektojmë”, tha ai.
Sa i përket pyetjes se pse situata nuk ishte parashikuar, Sánchez ishte i drejtpërdrejtë: “Asnjë shërbim inteligjence nuk e parashikoi kalimin masiv”, transmeton Telegrafi.
Ai tha se pas zhvillimeve autoritetet rritën mbikëqyrjen detare dhe zhvilluan kontakte me autoritetet marokene për të menaxhuar situatën. Megjithatë, kryeministri pranoi se ende ka shumë pikëpyetje rreth mënyrës se si u zhvillua kriza.
Sipas Sánchez, deri tani nuk i është paraqitur qeverisë spanjolle ndonjë provë solide nga institucionet policore, ligjore apo ndërkombëtare se Maroku e kishte planifikuar ose organizuar incidentin. Ai paralajmëroi se, nëse prova të tilla do të ekzistonin, Spanja do të vepronte.
Kriza ka rikthyer në qendër të debatit edhe marrëdhëniet mes Madridit dhe Rabatit. Deklaratat e ministrit maroken të Drejtësisë, Abdellatif Ouahbi, i cili muajin e kaluar kërkoi një “zgjidhje përfundimtare” që do t’i vendoste Ceutën dhe Melillën nën autoritetin e Marokut, u cilësuan nga Sánchez si të papranueshme. Kryeministri tha se kishte thirrur ambasadorin maroken për t’i kërkuar shpjegime.
Ceuta dhe Melilla janë dy territoret spanjolle në Afrikën e Veriut dhe përbëjnë kufijtë e vetëm tokësorë të Bashkimit Evropian me Afrikën. Sánchez deklaroi se ato do të mbeten pjesë e Spanjës “deri në fund të kohës”.
Ndërkohë, opozita spanjolle po kërkon më shumë përgjegjësi politike dhe shpjegime për vendimet e marra gjatë krizës, ndërsa debati për kontrollin e kufijve, pritjen e emigrantëve dhe rolin e Marokut vazhdon të intensifikohet në Spanjë. /Telegrafi/