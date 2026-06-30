Gjendet pa shenja jete një burrë në banesën e tij në Fushë Kosovë
Policia e Kosovës ka njoftuar se në rrugën Pajazit Islami në Fushë Kosovë është raportuar një rast vdekjeje.
Sipas raportit zyrtar, viktima mashkull shtetas i Kosovës është gjetur pa shenja jete në banesën e tij.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë relevante policore, si dhe ekipi mjekësor, i cili ka konstatuar vdekjen e viktimës.
Me urdhër të prokurorit kompetent, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion, me qëllim të përcaktimit të shkaqeve të vdekjes.
Hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar. /Telegrafi/
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