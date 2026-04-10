Gjendet i vdekur një person në Shkup, trupi është dërguar për autopsi
Në SPB të Shkupit është raportuar se personi i vdekur A.S. (65) nga Shkupi është gjetur në një lokal shitjeje të një kompanie private në zonën e Bit Pazarit.
Zyrtarët policorë nga Stacioni Policor i Bit Pazarit shkuan në vendngjarje dhe në një bisedë me ta, punonjësi B.S. (28) nga Shkupi deklaroi se A.S. kishte ardhur në objekt për t'i vizituar.
Sipas raportit, pasi punonjësi ishte ngjitur zyrtarisht në katin e pestë të objektit, ai e kishte njoftuar A.S. se ashensori nuk po funksiononte, dhe duke zbritur poshtë dëgjoi se alarmi i ashensorit ishte aktivizuar sepse dyert e ashensorit në të gjitha katet ishin të hapura.
Pas kësaj, në katin përdhes në zonën e ashensorit, A.S. u gjet në tok.
Një mjek nga Shërbimi i Ndihmës së Shpejt konstatoi vdekjen e tij, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit u dërgua për autopsi./Telegrafi/