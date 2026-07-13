Gjatë fundjavës janë ndaluar 64 shoferë në RMV, u rregjistruan gjithsej 1.426 shkelje të rregullave të trafikut
Fundjavën e kaluar, si rezultat i kontrolleve të rregullta të trafikut të kryera nga oficerët e policisë nga të gjitha sektorët për Punë të Brendshme në rrugët në të gjithë vendin, nga gjithsej 1.426 gjobash të lëshuara, 455 shkelje kanë të bëjnë me shoferë tejkaluan shpejtësinë, 64 persona u ndaluan për drejtim të pakujdesshëm, njoftojnë sot Ministria e Brendshme.
Nga të ndaluarit për drejtim të pakujdesshëm, 11 ishin për drejtim nën ndikimin e alkoolit, 27 për drejtim pa leje drejtimi, nga një shofer për drejtim me shpejtësi që tejkalon kufirin e shpejtësisë së lejuar në një zonë të ndërtuar dhe drejtim me shpejtësi që tejkalon kufirin e shpejtësisë së lejuar jashtë një zone të ndërtuar, dhe një për shkak të një ndalimi drejtimi të lëshuar më parë.
"Në të njëjtën periudhë, 22 automjete u sekuestruan sipas nenit 300-b të Kodit Penal. Për më tepër, sipas rishikimit statistikor të aktiviteteve të policisë, gjatë fundjavës së kaluar u regjistruan 187 shkelje për parkim të parregullt, si dhe 61 sanksione për drejtim të automjetit nën ndikimin e alkoolit.
Nga ana tjetër, dhe në përputhje me dispozitat e Ligjit për Sigurinë në Trafikun Rrugor, 126 shoferë motoçikletash u sanksionuan për mosmbajtje të kaskës mbrojtëse. Gjithashtu, u sanksionuan 150 shoferë që nuk përdorën rripin e sigurimit.
Në përputhje me Ligjin për Automjetet, 24 automjete u hoqën nga trafiku për shkak të mosregjistrimit, dhe shtatë për shkak të mosfunksionimit teknik. Dy shoferë u sanksionuan gjithashtu për mospërmbushje të kushteve të përcaktuara në lidhje me errësimin e xhamave të automjeteve - folieve", njoftojnë nga MPB./Telegrafi/