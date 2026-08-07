Gjashtë shenja që tregojnë se partneri juaj nuk është gati për një lidhje
Pavendosmëria në një marrëdhënie shpesh interpretohet si mungesë interesi, por psikologia Susan Krauss Whitbourne paralajmëron se mund të ketë arsye më të thella pas një sjelljeje të tillë.
Ajo iu referua një studimi të ri që tregon se gatishmëria për një marrëdhënie serioze mund të ndikohet nga personaliteti, frika nga refuzimi dhe mjedisi në të cilin një person është rritur.
Çfarë fshihet pas pavendosmërisë së partnerit tuaj?
Whitbourne shpjegon se një partner hezitues nuk do të thotë domosdoshmërisht se ai është i painteresuar.
"Vendimet në marrëdhënie mund të jenë të mbushura me paqartësi, konflikt dhe pasiguri, të cilat mund t'i pengojnë njerëzit të marrin vendime të shpejta dhe të qëndrueshme", thotë Krauss Whitbourne për Psychology Today.
Ajo shton se pavendosmëria shpesh ushqen frikën e refuzimit.
Sipas psikologes, këto janë gjashtë shenja që tregojnë se partneri mund të mos jetë gati për një lidhje serioze:
Ai ndihet i shqetësuar kur duhet të marrë një vendim;
Ka vështirësi në marrjen e vendimeve në marrëdhënie, madje edhe në ato të thjeshta;
Ai i rishqyrton vendimet e tij për një kohë të gjatë dhe e ka të vështirë t'i lërë pas ato;
Ai ka nevojë për shumë kohë për të marrë edhe vendimet më të vogla;
Shpesh shtyn marrjen e vendimeve të rëndësishme;
Ai nuk është i sigurt se çfarë dëshiron vërtet nga një lidhje.
Whitbourne thotë se lista bazohet në një shkallë të zhvilluar nga studiuesit në Universitetin e Kiotos për të vlerësuar pavendosmërinë në marrëdhëniet ndërpersonale. "Dikush që nuk mund të vendosë nëse dëshiron të jetë me ty mund të jetë i nxitur nga një ndjeshmëri e lartë ndaj refuzimit, por kjo mund të ndikohet edhe nga kultura nga e cila vjen."
"Nëse jeni të gatshëm të prisni, mund të ia vlejë t'i jepni partnerit hezitues një shans për të marrë një vendim vetë që në fund të fundit do t'ju sjellë përmbushje të dyve", përfundon Krauss Whitbourne.