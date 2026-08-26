Gjashtë raste të reja me Nilin Perëndimor, gjithsej 50 të prekur në Maqedoni
Numri i përgjithshëm i rasteve me ethet e Nilit Perëndimor në vend ka arritur në 50, pasi u regjistruan gjashtë raste të reja vetëm brenda një dite. Midis tyre është edhe pacienti i parë i konfirmuar në Kumanovë, një burrë 65-vjeçar me sëmundje kronike i cili është i shtruar në Klinikën e Sëmundjeve Infektive në Shkup. Pesë pacientë të rinj janë regjistruar në rajonin e Shkupit, në komunat Gazi Babë, Zelenikovë dhe Aerodrom.
Kumanova ka regjistruar rastin e parë të etheve të Nilit Perëndimor në vend. Sipas të dhënave nga Qendra e Shëndetit Publik të Kumanovës, bëhet fjalë për një burrë 65-vjeçar nga një lagje periferike i cili nuk kishte udhëtuar jashtë vendit në periudhën para shfaqjes së simptomave.
Pacienti është i hospitalizuar në Klinikën për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile në Shkup. Drejtori i Qendrës së Shëndetit Publik të Kumanovës, Heroljind Sakipi, deklaroi se gjendja shëndetësore e pacientit është e rëndë për shkak të pranisë së sëmundjeve kronike, përfshirë diabetin. Shërbimet kompetente kryen një anketë epidemiologjike me familjen dhe njoftuan dezinfektimin e objektit ku qëndronte personi i infektuar, si dhe të vendeve ku ekziston mundësia e pickimit nga një mushkonjë e infektuar.
Përveç rastit në Kumanovë, pesë pacientët e tjerë të diagnostikuar rishtazi janë nga rajoni i Shkupit. Tre prej tyre janë banorë të komunës Gazi Baba mbi moshën 70 vjeç. Një pacient është 26-vjeçar nga Zelenikovo, dhe një tjetër është 59-vjeçar banor i komunës Aerodrom.
Numri në rritje i rasteve në kryeqytet dhe zonat përreth tregon për transmetim aktiv lokal nëpërmjet mushkonjave gjatë periudhës së verës. Epidemiologët na kujtojnë nevojën për mbrojtje individuale me repelentë dhe rrjeta mbrojtëse, veçanërisht për qytetarët e moshuar dhe personat me sëmundje kronike të cilët janë në rrezikun më të lartë të ndërlikimeve.
Pothuajse gjysma e numrit të përgjithshëm të pacientëve të diagnostikuar këtë verë u hospitalizuan në Klinikën e Sëmundjeve Infektive në Shkup për shkak të shfaqjes së një forme të rëndë neuroinvazive të sëmundjes. Kjo formë e virusit mund të shkaktojë inflamacion të trurit dhe meningjeve, gjë që kërkon trajtim intensiv spitalor.
Sipas të dhënave zyrtare deri më tani, pesë persona në vend nuk kanë arritur ta fitojnë betejën me sëmundjen që nga fillimi i sezonit. Autoritetet shëndetësore vazhdojnë të monitorojnë situatën epidemiologjike dhe apelojnë për ndihmë mjekësore në kohë nëse shfaqen simptoma të ngjashme me gripin të shoqëruara me simptoma neurologjike.