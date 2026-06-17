Georgiev: Do t'i propozojë Radevit t'i kërkojë BE-së të pezullojë të gjitha fondet për Maqedoninë e Veriut
Deputeti bullgar, Angel Georgiev nga partia atje me qëndrime nacionaliste dhe kontraverse ndaj Maqedonisë, “Rilindja” në margjinat e Kuvendit të Bullgarisë në një koment për djegien e veturave diplomatike të ambasadës bullgare në Shkup, tha se do t'i propozojë presidentit Rumen Radev që t'i kërkon BE-së për të ndaluar të gjitha fondet evropiane për Maqedoninë e Veriut.
“Ne propozojmë një zgjidhje me të cilën kryeministri Rumen Radev do t'i kërkonte BE-së që të ndalojë absolutisht të gjitha fondet evropiane që ndahen për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kjo është e vetmja zgjidhje funksionale që do ta detyrojë fqinjin tonë të ndërmarrë reforma reale, sepse shohim se ai nuk ka dëshirë për reforma dhe për t'u anëtarësuar në BE.
“Jemi dëshmitarë të parullave të zbrazëta të disa fajtorëve nga Bullgaria – GERB, DPS dhe PP-DB, të cilët mbështetën heqjen e vetos ndaj Maqedonisë së Veriut”, theksoi ai, raportojnë mediat bullgare.
Sipas fjalëve të tij, kjo është e papranueshme dhe është përgjegjësi e kryeministrit atje dhe e Këshillit të Ministrave të bëjnë politikën e jashtme.
"Ne shohim se për vite me radhë, kjo politikë e jashtme dhe veprime të buta nuk çuan në asgjë pozitive, dhe situata po përkeqësohet. Rezulton se të gjithë taksapaguesit evropianë përfundojnë duke shpenzuar para për Maqedoninë e Veriut", shtoi Georgiev.
Sipas tij, BE-ja po e inkurajon fushatën antibullgare duke mos reaguar./Telegrafi/