Genesis për terrene malore që prodhon 1,100 kuaj-fuqi
Genesis prodhon makinat më të mira që nuk mund t’i blini. X Scorpio është modeli më i fundit në një varg makinash interesante nga divizioni luksoz i Hyundai-t.
Koreanët duken të vendosur të marrin pishtarin nga Cadillac, i cili dikur kishte një seri të gjatë konceptesh jashtëzakonisht tërheqëse që nuk arritën kurrë të prodhoheshin, transmeton Telegrafi.
X Scorpio ndjek super-karvanin G90 Wingback, por e ngre çmendurinë në një nivel tjetër. Është cilësuar si një supermakinë për terrene malore, madje edhe më e çuditshme se një Lamborghini Huracan Sterrato.
Koncepti është ndryshe nga çdo gjë që Genesis ka ndërtuar ndonjëherë; sigurisht, marka ka ekzistuar vetëm për pak më shumë se një dekadë që kur u nda si një markë e pavarur.
Kjo kupe me lartësi të lartë synon të pushtojë dunat me fellne 18-inç por edhe me rrotat në fellnet 40-inç për versionin ‘off-road’.
Genesis thotë se X Scorpio është zhvilluar duke pasur parasysh stilin e jetës luksoze të Lindjes së Mesme, gjë që shpjegon fokusin ekstrem jashtë rrugës dhe lartësinë e madhe nga toka.
Edhe pjesa e brendshme është e egër, me një ekran rrëshqitës, një sistem me katër pika për lidhjen e motorëve dhe një kafaz mbrojtës.
Në zemër të X Scorpio është një motor V8 që prodhon 1,100 kuaj fuqi dhe një çift rrotullues marramendës prej 1,152 Njuton-metra.
Ndërsa shifra të tilla zakonisht shoqërohen me makina hibride me performancë të lartë, këtu nuk ka asistencë elektrike. Motori me djegie të brendshme bën të gjithë punën, njësoj si në kohët e vjetra.
Motori me tetë cilindra ka një vëllim prej 6.7 litrash dhe me sa duket është me turbo ose super për të zhbllokuar atë nivel çift rrotullues.
Duket të jetë një motor V8 i ndryshëm nga ai i zhvilluar për supermakinën Magma, e cila përdor një njësi 3.2 litra të montuar pas shoferit. Fuqia e ndalimit vjen nga frenat garuese Brembo në të dy boshtet.
X Scorpio nuk është koncepti i parë i Genesis me prirje për ‘off-road’. Më pak se një vit më parë, X Gran Equator u shfaq me sa duket nga askund si një rival i mundshëm elektrik i Mercedes G-Class.
Ky SUV që shkon kudo mund të fillojë prodhimin, sipas drejtorit ekzekutiv të Hyundai Motor Group, José Muñoz. Është shumë herët për të thënë nëse kjo makinë me dy dyer ka ndonjë shans për të marrë dritën jeshile. /Telegrafi/