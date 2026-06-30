Gazi amerikan dhe Kosova: Nga historia e gazifikimit drejt një të ardhmeje më të pastër energjetike
Mexhit Musa
Energjia - një vendim që prek çdo qytetar
Energjia nuk është vetëm çështje e prodhimit të rrymës. Ajo lidhet drejtpërdrejt me ekonominë, shëndetin e qytetarëve, mjedisin dhe sigurinë e një vendi. Për Kosovën, e cila për dekada është mbështetur kryesisht në linjit, zgjedhja e rrugës energjetike për të ardhmen është një nga vendimet më të rëndësishme strategjike. Sot, në botë, po zhvillohen ndryshime të mëdha në sektorin energjetik. Një nga burimet që ka fituar rëndësi është gazi natyror i lëngshëm (LNG), veçanërisht ai që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Çfarë është LNG?
Gazi natyror i lëngshëm (LNG) është gaz natyror i ftohur në temperaturë rreth -162°C, duke u kthyer në formë të lëngshme. Në këtë gjendje ai zë shumë më pak hapësirë dhe mund të transportohet me anije speciale në distanca të mëdha.
Kur arrin në terminale, LNG-ja kthehet përsëri në gaz dhe futet në rrjetet e gazsjellësve për përdorim në industri, ngrohje dhe prodhim të energjisë elektrike.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ndër eksportuesit kryesorë të LNG-së në botë. Për Evropën, gazi amerikan ka marrë rëndësi të veçantë sepse ndihmon në diversifikimin e furnizimit dhe në uljen e varësisë nga burimet e vetme të energjisë.
Në rajon ekzistojnë pika të rëndësishme furnizimi, si terminali i LNG-së në Aleksandrupoli të Greqisë dhe terminali i Kërkut në Kroaci.
Si mund të furnizohet Kosova?
Kosova nuk ka dalje në det, prandaj nuk mund të marrë LNG direkt me anije. Ajo duhet të lidhet me rrjetet energjetike të vendeve përreth. Një mundësi është lidhja përmes Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut, ku terminali i Aleksandrupolit mund të shërbejë si burim furnizimi për rajonin. Një tjetër mundësi është lidhja me Shqipërinë, përmes projekteve të planifikuara për terminal LNG dhe zhvillime energjetike në Vlorë. Një lidhje Kosovë-Shqipëri do të mund të krijonte një korridor të ri energjetik. Gjithashtu, Kosova mund të përfshihet në korridoret evropiane të gazit që lidhin vendet e Ballkanit me tregun energjetik të Evropës.
Kosova dhe historia e gazifikimit të linjitit
Shumë pak njerëz e dinë se Kosova ka pasur një histori të veçantë në fushën e gazifikimit. Në vitet 1970-1980, në Obiliq funksiononte një impiant ku linjiti përpunohej për prodhimin e gazit sintetik. Ky gaz përdorej për nevoja energjetike, ngrohje dhe industri. Në atë periudhë, Kosova ishte ndër vendet e rralla që kishte zhvilluar një teknologji të tillë. Projekti u ndërpre në fund të viteve 1980 për shkak të zhvillimeve politike dhe mungesës së investimeve. Kjo histori tregon se Kosova ka pasur potencial të madh energjetik, por sot çdo rikthim i gazifikimit do të kërkonte teknologji moderne, investime të mëdha dhe analiza të hollësishme ekonomike e mjedisore.
Çfarë thotë toksikologjia për energjinë?
Kur flasim për energjinë, nuk duhet të shohim vetëm prodhimin e rrymës, por edhe ndikimin që ajo ka në trupin e njeriut. Toksikologjia është shkenca që studion se si substancat e dëmshme ndikojnë në organizëm. Sipas kësaj fushe, ndotja nga djegia e qymyrit është një nga faktorët që mund të ndikojë seriozisht në shëndet. Tymi nga linjiti përmban grimca shumë të vogla, të njohura si PM2.5, të cilat mund të futen thellë në mushkëri dhe të kalojnë në qarkullimin e gjakut. Përveç tyre, gjatë djegies së qymyrit çlirohen edhe substanca të tjera si dioksidi i squfurit, oksidet e azotit dhe metale të rënda si merkuri e arseniku. Për qytetarin kjo do të thotë se ndotja nuk është vetëm një problem i ajrit, por edhe një çështje e drejtpërdrejtë shëndetësore. Gazi natyror dhe LNG-ja nuk janë pa ndikim në mjedis, por krahasuar me linjitin prodhojnë shumë më pak ndotës dhe mund të shërbejnë si një hap tranzicioni drejt energjive më të pastra.
A fiton apo humb Kosova?
Nëse analizohen përfitimet dhe sfidat, Kosova ka mundësi të fitojë nga një tranzicion i mençur drejt LNG-së. Fitimi më i madh do të ishte për shëndetin e qytetarëve, përmes uljes së ndotjes së ajrit. Një ajër më i pastër do të nënkuptonte më pak probleme shëndetësore dhe më pak barrë për familjet dhe sistemin shëndetësor. Kosova do të fitonte edhe në sigurinë energjetike, sepse nuk do të varej vetëm nga termocentralet e vjetra me linjit. Një furnizim më i sigurt me energji do të ndihmonte edhe zhvillimin ekonomik, investimet dhe industrinë. Megjithatë, ky proces duhet të bëhet me kujdes. Ndërtimi i infrastrukturës së gazit kërkon investime të mëdha dhe duhet të jetë pjesë e një strategjie afatgjatë, ku krahas gazit zhvillohen edhe burimet e ripërtëritshme.
Nevoja për ekspertizë në vendimmarrje
Vendimet për energjinë nuk duhet të merren vetëm mbi baza politike. Ato kërkojnë konsultim me ekspertë të energjisë, inxhinierë, ekonomistë, toksikologë, mjekë dhe specialistë të mjedisit.
Një vendim i marrë pa analizë të plotë mund të sjellë kosto të mëdha për dekada. Për këtë arsye, Kosova ka nevojë për një debat serioz profesional dhe një strategji kombëtare të bazuar në shkencë dhe interes publik.
Përfundim
Kosova ka një histori të pasur energjetike. Dikur zhvillonte teknologji të gazifikimit të linjitit, ndërsa sot përballet me sfidën e modernizimit të sistemit energjetik.
Gazi amerikan LNG mund të jetë një mundësi për një tranzicion më të pastër, më të sigurt dhe më modern. Ai nuk është zgjidhja e vetme, por mund të jetë një pjesë e rëndësishme e rrugës drejt një të ardhmeje më të mirë.
Në fund, energjia nuk matet vetëm me megavat dhe çmime. Ajo matet edhe me ajrin që thithim, shëndetin e fëmijëve tanë dhe cilësinë e jetës së brezave që vijnë.
(Autori është specialist i kimisë toksikologjike)